Le départ du Tour de France depuis Copenhague reporté de 2021 à 2022 à cause du Covid-19

Le départ du Tour de France depuis Copenhague, initialement prévu en 2021, aura finalement lieu en 2022 pour éviter un chevauchement des événements sportifs chamboulés par le Covid-19. C'est ce qu'a annoncé lundi le maire de la capitale danoise lundi. "Je suis heureux que nous ayons réussi à garantir un départ danois du Tour en 2022", a déclaré Frank Jensen dans un communiqué faisant état d'un accord avec l'organisateur de la course, ASO, après plusieurs semaines de discussions.

Ce report évitera un chevauchement l'an prochain avec les Jeux olympiques de Tokyo, reportés d'un an à cause de la pandémie, et l'Euro de football dont Copenhague est une des villes d'accueil. "Nous sommes nombreux à nous être réjouis d'avoir le Tour de France au Danemark l'an prochain et nous devons maintenant hélas attendre un peu plus longtemps", a souligné Frank Jensen.

Départ de Bretagne en 2021 ?

"En contrepartie, les Danois peuvent se réjouir en vue d'une fête populaire jaune encore plus grande en 2022, lorsque le départ du Tour ne sera pas coincé entre l'Euro et les JO et qu'on aura, je l'espère, éloigné le (risque de) coronavirus", a-t-il ajouté.

Après s'être élancé de Copenhague le 1er juillet, le Tour 2022 restera sur les terres danoises pour deux autres étapes disputées lors des deux journées suivantes. Pour ce qui est de l'édition 2021, une alternative pour le lieu de départ pourrait être la Bretagne dont la candidature tient la corde, selon le quotidien Le Télégramme.