Kylian Mbappé : «Je pense que ce n'était pas le moment adéquat pour partir»

INTERVIEW

Sa décision a rendu des milliers de fans du Paris Saint-Germain heureux ce week-end. L'attaquant star du PSG et de l'équipe de France Kylian Mbappé a choisi de rester dans le club de la capitale et ne pas tenter, pour le moment, l'aventure au Real Madrid, un club qui l'attendait de pied ferme. "Je suis soulagé (...) parce que c'est quelque chose qui a traîné pendant des mois", confie le jeune footballeur de 23 ans au micro d'Europe 1 mardi. Le prodige de 23 ans a vécu plusieurs semaines sous le regard insistant de la presse internationale, curieuse de connaître son avenir.

"C'était devenu mon quotidien, donc j'ai réussi à m'habituer. Je savais que tout ça m'entourait. Bien sûr, de se libérer de ça, la vie va être plus tranquille", poursuit Kylian Mbappé, qui énumère les différents paramètres qui l'ont convaincu de prolonger avec le PSG jusqu'en 2025.

Les "bons conseils" d'Emmanuel Macron

"Il y a déjà le côté sportif", indique le numéro 7 du Paris Saint-Germain. "Le club est venu avec un projet, une réelle intention de restructurer tout le club pour vraiment revenir vers les sommets", détaille-t-il sur Europe 1. "Il y aussi le côté d'être français", ajoute l'attaquant star des Bleus, appuyant une déclaration faite pendant sa conférence de presse lundi. "Je connais mon importance dans le pays, on me l'a rappelée. Et quand tu es une figure nationale, tu as des droits et des devoirs aussi", explique Kylian Mbappé.

Le meilleur buteur et passeur de la saison de Ligue 1, une performance encore jamais réalisée avant lui, avoue que "quitter la France gratuitement comme ça, même si je serais parti par la grande porte parce que j'avais fait une grande année, j'avais donné de très bons et loyaux services, je pense que ce n'était pas le moment adéquat pour partir."

La jeune star évoque également les échanges avec le président de la République, Emmanuel Macron, qui lui a donné "de bons conseils". "Il voulait que je reste, et ça fait partie des négociations (...). Je suis content parce que malgré tout ce qu'on peut dire et faire, cela reste ma décision à moi", affirme Kylian Mbappé, qui va donc pouvoir se tourner sans pression vers les prochains matches de l'équipe de France début juin.