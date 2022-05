PSG : une nouvelle ère s'ouvre autour de Kylian Mbappé

Après des semaines d'attente, Kylian Mbappé a tranché. Il a décidé de rester dans le club de sa ville et a prolongé son contrat jusqu'en 2025. L'attaquant star du PSG tiendra une conférence de presse ce lundi à 15h, au côté du président du club, Nasser al-Khelaïfi. Ce point presse permettra au décideur parisien de définir le nouveau visage du club de la capitale, un PSG made-in Kylian Mbappé. Le futur directeur sportif, par exemple, pourrait être un proche du natif de Bondy, puisque Luis Campos est fortement pressenti. Le Portugais de 57 ans, discret et travailleur, est un dénicheur de talents hors pair. Il s'est fait un nom à Monaco, puis à Lille. Sur le Rocher, Luis Campos a fait la connaissance de Kylian Mbappé, et a noué des liens avec sa famille.

Des contacts établis entre Zidane et le PSG

Un autre chantier va animer les prochaines semaines parisiennes : celui de l'entraîneur, puisque Mauricio Pochettino va quitter son poste. Pour le remplacer, plusieurs noms circulent, comme celui de Christophe Galtier que Luis Campos avait installé à Lille.

Mais la piste la plus chaude mène à Zinédine Zidane, que le Portugais connaît également. Europe 1 confirme que le contact est établi entre le PSG et les représentants de l'ancien entraîneur du Real Madrid depuis plus d'une semaine. En outre, Zinédine Zidane ne ferme pas la porte au PSG, même si sa priorité reste tout de même de succéder à Didier Deschamps en Équipe de France. D'autres profils sont sur la table, comme celui de l'ancien joueur maison Thiago Motta, qui entraîne actuellement en Italie.

"Il faut attirer des joueurs clés"

Enfin, l'effectif devrait évoluer. Pour Jimmy Algérino, consultant et ancien joueur du PSG, la priorité sera avant tout de "vendre des joueurs, avant d'amener des joueurs à des postes clés comme le milieu défensif qui pourrait venir aider (Marco) Verratti au milieu, peut-être aussi un défenseur central et après peut-être aussi un joueur offensif puisque Angel Di Maria part du Paris Saint-Germain."

Mbappé pour attirer Ousmane Dembélé

La révolution est en marche au PSG. Elle pourrait avoir de lourdes conséquences, car les décideurs qataris n'hésiteront pas en cas d'offres à se séparer de Neymar. Au rayon des arrivées, le pouvoir d'attraction de Kylian Mbappé, qui est énorme, pourrait servir pour attirer l'attaquant du Barça Ousmane Dembélé.

Le milieu monégasque Aurélien Tchouaméni et le Lillois Renato Sanches sont également ciblés.