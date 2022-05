«On a séché les cours pour venir» : les fans parisiens en nombre pour acclamer Mbappé

REPORTAGE

Une ambiance de folie pour un passage éclair. Voilà comment résumer la sortie de Kylian Mbappé auprès des fans parisiens venus l'acclamer au terme de sa conférence de presse au Parc des Princes. L'attaquant du PSG a annoncé samedi son choix de poursuivre l'aventure à Paris jusqu'en 2025 et a répondu ce lundi aux questions des journalistes dans l'auditorium situé au sous-sol de l'enceinte parisienne.

✨ @KMbappe à la rencontre des supporters devant le Parc des Princes ! ️# pic.twitter.com/t1kaUvwmDD — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 23, 2022

À sa sortie, entre chants et fumigènes, Kylian Mbappé a bénéficié d'un accueil royal, mais n'a donné que quatre petites minutes de plaisir, pas plus. Pas d'autographes, pas de selfies, de quoi susciter quelques déceptions. "Il n'a pris aucune photo, il est juste passé", "On aurait peut-être aimé qu'il s'arrête un peu plus longtemps", pouvait-on entendre aux abords du Parc des Princes.

"C'est la première fois que je le vois d'aussi prêt"

D'autant qu'apercevoir la star, cachée derrière un lourd dispositif de sécurité, pouvait s'avérer délicat. Malgré tout, ces quelques images ont suffi au bonheur de certains supporters. "On est vraiment impressionné et franchement, ça fait quelque chose. Ça fait vraiment chaud au cœur d'être ici", déclare spontanément un fan. "C'est la première fois que je le vois d'aussi près", confie un autre.

Un événement immanquable donc pour quelques jeunes fans du PSG qui ont même bravé l'interdit pour voir leur joueur préféré : "J'ai séché les cours carrément pour venir ici", confesse un jeune supporter. Il n'y aura cependant pas besoin de quitter l'école pour revoir Kylian Mbappé puisque le prochain match du PSG aura lieu pendant les vacances d'été.