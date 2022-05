Ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de Kylian Mbappé

L'interminable feuilleton a pris fin samedi dernier. À quelques heures du dernier match de la saison du PSG face à Metz au Parc des Princes (5-0), l'attaquant Kylian Mbappé indiquait qu'il poursuivait l'aventure au Paris Saint-Germain malgré les avances du Real Madrid. Un nouveau contrat qui court jusqu'en 2025 et qui comprend un salaire annuel de 50 millions d'euros assortis d'une prime de fidélité de 100 millions d'euros.

Ce lundi, il a tenu une conférence de presse dans l'auditorium du Parc des Princes. Il a notamment promis qu'il n'empièterait jamais sur la direction sportive du club alors que de nombreux chamboulements ont d'ores et déjà eu lieu dans l'organigramme du PSG à l'annonce de cette signature. Luis Campos est pressenti pour remplacer Leonardo à la direction sportive du club et un nouvel entraîneur devrait prochainement poser ses valises au PSG. "Je reste un joueur de foot, ancré dans un collectif, je n'irai pas au-delà de cette fonction, je n'irai pas au-delà de ma fonction de joueur", a-t-il assuré devant les médias.

Mbappé a écouté les conseils d'Emmanuel Macron

À ses côtés, au cours de cette conférence de presse, se tenait Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG. Il a exprimé sa joie de voir Kylian Mbappé choisir le club la capitale. "Ce choix est un signe très fort, nous gardons le meilleur joueur du monde", a savouré le dirigeant qatarien qui assure également que l'argent n'a pas été le critère déterminant dans le choix de l'ancien monégasque. "L'argent n'est pas le plus important pour Kylian, c'est le sportif. D'autres clubs, dont le vôtre (le Real Madrid, NDLR) peuvent le payer plus que nous", a poursuivi Al-Khelaïfi en réponse à une question d'un journaliste espagnol.

En revanche, le point de vue du président de la République, Emmanuel Macron, a semble-t-il pesé dans la balance. C'est en tout cas ce qu'a reconnu le joueur au cours de cette conférence de presse. "On a échangé pas mal de fois. On va dire que c'étaient des bons conseils. Il voulait que je reste, ça fait partie des négociations. Il fait partie des différentes personnes avec qui j'ai parlé pour du foot. C'est là qu'on voit que le foot a changé et qu'il a une place importante dans la société", a poursuivi Mbappé.

Il veut "mener la France vers les sommets"

Le buteur parisien a également adressé quelques mots aux supporters madrilènes déçus par la décision finale du joueur. "Ils m'ont toujours accepté comme l'un des leurs, il faut être reconnaissant. J'espère qu'ils comprendront que j'ai choisi de rester dans mon pays. Je suis Français et en tant que Français j'ai envie de continuer un peu pour mener la France vers les sommets", a-t-il commenté.

Enfin, l'attaquant tricolore est revenu sur son désaccord avec la Fédération française de football sur l'exploitation des droits à l'image. Lors du rassemblement de mars, Kylian Mbappé n'avait pas participé à une opération de sponsoring au centre d'entraînement de Clairefontaine pour montrer son opposition à la convention signée par les Bleus avec la FFF pour l'exploitation de leurs droits à l'image. "Un petit quiproquo" qui sera "réglé très vite", a-t-il assuré. L'attaquant a justifié cette décision en expliquant que "le football a changé", et qu'il s'agissait pour lui "de donner un droit de regard sur notre nom et ce à quoi il est associé".