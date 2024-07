JO Paris 2024 : Marchand, Agbegnenou, le Handball... Les meilleures chances de médailles d'or pour la France

Ils sont les favoris désignés de leur discipline ou rêvent de bousculer la hiérarchie. À trois jours de l'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, Europe 1 passe en revue les meilleures chances de médailles d'or françaises. Des titres olympiques qui devront être bien plus nombreux qu'à Tokyo pour entrer dans les clous de l'objectif "top 5" fixé par le président Emmanuel Macron. Tour d'horizon.

Léon Marchand (natation)

Nouvelle terreur des bassins, Léon Marchand (22 ans) s'érige en grand favori de ces JO en natation. Sous la houlette de Bob Bowman, celui qui a façonné la légende Michael Phelps, le Français est bien parti pour nager dans le sillon de son illustre prédécesseur, l'athlète le plus médaillé de l'histoire des Jeux. Avec deux médailles d'or aux Mondiaux de Budapest en 2023 et trois titres glanés un an plus tard à Fukuoka au Japon, Léon Marchand peut viser jusqu'à quatre breloques à Paris et devenir l'un des héros tricolores de cette quinzaine olympique.

Teddy Riner (judo)

Pour ses cinquièmes Jeux olympiques, la star incontestée du judo mondial vise le firmament de sa carrière. Déjà sacré en individuel à Londres en 2012 puis à Rio en 2016 (également par équipes mixtes à Tokyo en 2021), Teddy Riner, 35 ans, vise la passe de quatre devant son public. Récent vainqueur des Grands chelems de Paris, d'Antalya (Turquie) et Douchanbé (Tadjikistan), le colosse de 2,04m a toutefois fait l'impasse sur les Mondiaux d'Abou Dhabi pour conserver un maximum de fraîcheur sur les tatamis parisiens qui n'attendent que son triomphe.

Clarisse Agbegnenou (judo)

À l'Arena Champ-de-Mars, quand les regards ne se tourneront pas vers Teddy Riner, ils se braqueront sur Clarisse Agbegnenou. La Française de 31 ans avait créé la sensation en mai 2023 en décrochant, après un congé maternité, son sixième titre de championne du monde. Médaillée d'argent à Rio en 2016, championne olympique en individuel et par équipes à Tokyo il y a trois ans, la judoka reste toutefois sur une note amère : une "simple" médaille de bronze obtenue aux Mondiaux d'Abou Dhabi. "En colère" après ce qu'elle considérait comme un échec, Agbegnenou arrive donc à Paris le couteau entre les dents, prête à enfiler à nouveau de l'or autour du cou.

Romain Cannone (escrime)

Il avait créé la sensation à Tokyo il y a trois ans en grimpant sur la première marche du podium alors qu'il ne pointait qu'à la 47e place mondiale. Aujourd'hui bien installé parmi les valeurs sûres de sa discipline, Romain Cannone, 5e épéiste mondial, fait partie des réelles chances de titre olympique sous la verrière du Grand Palais. Vainqueur de la Coupe du monde à Tbilissi (Géorgie), fin mars, il reste néanmoins sur une contre-performance aux championnats d'Europe de Bâle à la mi-juin où son parcours s'est arrêté dès les 16e de finale. L'escrimeur tricolore disputera d'abord l'épreuve individuelle le dimanche 28 juillet et la manche par équipes le vendredi 2 août.

Sara Balzer (escrime)

Le visage de l'escrime français au féminin porte son nom. Sara Balzer, numéro 1 mondiale de sa discipline, ne vise rien d'autre que l'or olympique à Paris. La sabreuse, médaillée d'argent par équipes il y a trois ans à Tokyo, a quasiment tout raflé cette saison, à l'exception de deux médailles de bronze décrochées à Séoul (Corée du Sud) et Plovdiv (Bulgarie). Dans sa route vers les sommets, seule une hanche douloureuse, qui l'a privée de deux compétitions, est venue contrarier ses plans. Des pépins physiques désormais loin derrière elle et qui ne seront pas de nature à restreindre les ambitions de la Strasbourgeoise au Grand Palais.

L'escrimeuse Sara Balzer

Crédit photo : MILLEREAU PHILIPPE / KMSP / KMSP VIA AFP

Le Handball

Au Japon il y a trois ans, le handball français avait signé un carton plein. Deux médailles d'or, chez les hommes, comme chez les femmes. Cette année, la troupe de Guillaume Gille et les joueuses d'Olivier Krumbholz apparaissent encore parmi les favoris de leurs tournois respectifs. Les hommes ont remporté le championnat d'Europe en début d'année et les dames ont pris place sur le toit du monde à la fin de l'année 2023. Chez les hommes, un titre offrirait à la légende Nikola Karabatic une fin de rêve sous le maillot bleu. À noter que le tournoi féminin débutera dès jeudi, soit une journée avant la cérémonie d'ouverture.

Félix Lebrun (tennis de table)

Il n'a pas encore 18 ans, mais pourrait bien réaliser un exploit majeur à l'Arena Paris-sud de la Porte de Versailles. Félix Lebrun est aujourd'hui le visage français du tennis de table. Un sport populaire dans l'Hexagone, mais qui réserve souvent ses plus belles récompenses à la Chine, pays de référence de la discipline. Aujourd'hui 5e mondial (il n'était que 69e il y a deux ans), vainqueur des Jeux européens il y a un an, le virtuose entend bien bousculer la hiérarchie devant son public. Et pourrait croiser la route de son frère aîné, Alexis, 16e mondial... et invaincu face à son cadet. La fratrie sera d'ailleurs alignée pour l'épreuve par équipe.

Pauline Ferrand-Prévôt (VTT)

À 32 ans, Pauline Ferrand-Prévôt est en quête du dernier titre qui manque à son palmarès. Cinq fois championne du monde de VTT (quatre fois sur les cinq dernières éditions), la cycliste a, en revanche, enchaîné les désillusions sur la scène olympique. Seulement 26e à Londres en 2016, contrainte à l'abandon quatre ans plus tard à Rio, elle a dû se contenter d'une 10e place à Tokyo en 2021. Autant dire que Paris 2024 constitue certainement le plus grand défi de son immense carrière. Rendez-vous le dimanche 28 juillet sur la colline d'Élancourt dans les Yvelines.

La cycliste Pauline Ferrand-Prévôt, spécialiste du VTT.

Crédit photo : MILLEREAU PHILIPPE / KMSP / KMSP VIA AFP

Volley masculin

Champions olympiques en titre, les volleyeurs tricolores font partie des sérieux candidats pour raffler de nouveau la mise cette année. Récents vainqueurs de la Ligue des nations, les Bleus ont néanmoins connu quelques turbulences depuis le départ de Laurent Tillie, sélectionneur entre 2012 et 2021. Sous la houlette de l'Italien Andrea Giani, ils ont par exemple échoué au pied du podium lors de l'Euro 2023 et ont été éliminés dès les quarts de finale au Mondial 2022. Mais la team "Yavbou" a montré cette année toute l'étendue de ses ressources pour redevenir, au meilleur des moments, l'équipe à battre aux JO.

Rugby à VII

5e du classement mondial, l'équipe de France de rugby à VII a trouvé un renfort de poids, en la personne d'Antoine Dupont, tout simplement le meilleur rugbyman de cette planète. Vainqueurs pour la première fois du circuit mondial en juin dernier à Madrid, les Bleus entreront très rapidement dans le vif du sujet puisqu'ils feront face aux Fidji, double tenants du titre, dès les phases de poule. Sur les pelouses tricolores et avec "Toto" Dupont sur le pré, les Tricolores peuvent regarder dans les yeux l'objectif d'or olympique.