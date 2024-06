«C’est un rêve devenu réalité» : de jeunes judokas rencontrent Teddy Riner, moins de 50 jours avant le début des JO

J-48 avec la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Les sportifs peaufinent leur préparation et certains trouvent même le temps d’aller à la rencontre de leurs supporters. C’est le cas du judoka Teddy Riner, triple champion olympique, qui était en visite à Saint-Denis, au nord de Paris.

"J'ai envie de savoir si je vais repartir avec cette médaille"

Des dizaines de jeunes fans acclament leur idole, Teddy Riner. Le triple champion olympique est venu à Saint-Denis puiser ce petit surplus d’énergie à moins de 50 jours des Jeux olympiques. "Ça me fait toujours plaisir. Je me vois quand j'étais gamin, je me souviens quand on me remettait les ceintures... Et puis j'entends les encouragements, donc je me sers de ça pour continuer la préparation", lance-t-il.

"On a hâte parce que ça fait maintenant trois ans et demi qu'on attend ! J'ai envie de savoir si je vais repartir avec cette médaille !" ajoute-t-il. Affuté, le colosse n’a pas enfilé son kimono, trop risqué si près d’une telle échéance, mais il donne de la voix pour l’échauffement. La fameuse remise de ceinture, un salut et des milliers d’autographes plus tard… Les apprentis judokas sont ravis, à l’image de Louise, 13 ans. "C'est un rêve devenu réalité. J'ai toujours voulu le rencontrer, c'est incroyable", se réjouit la jeune fille. Et tous l’assurent, ils seront derrière Teddy, le 2 août, pour son entrée en lice.