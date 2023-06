Natation : qui est Léon Marchand, la star naissante de la discipline ?

L'attraction des championnats de France de natation se nomme Léon Marchand. Le double champion du monde écrase la concurrence nationale et devrait être l’un des héros des Jeux olympiques de Paris 2024. Ce nageur est véritablement une pépite et il est programmé pour éclabousser les Jeux de son talent, disent celles et ceux qui suivent la carrière naissante de Léon Marchand.

Sûr de son potentiel, le jeune Toulousain qui vient de fêter ses 21 ans s’est exilé aux États-Unis, où il est entraîné par Bob Bowman, l’homme qui a façonné la légende américaine Michael Phelps et ses 28 médailles olympiques, dont 23 en or.

Un Léon Marchand "bien meilleur qu'avant"

Revenu en France pour disputer les championnats nationaux, Léon Marchand s’est étoffé physiquement. "Oui, j'ai pris un peu de poids", convient le jeune homme auprès d'Europe 1. "Les États-Unis, c'est une nourriture qui est aussi différente. Il fallait faire attention, j'ai quand même fait des analyses ADN pour pouvoir en savoir plus sur ma nutrition, etc. Il y a plein de choses que j'ai un peu équilibrées", explique Léon Marchand, disant même de lui qu'il est désormais "bien meilleur qu'avant".

Si Léon Marchand est engagé sur six courses et vise autant de médailles d’or lors des championnats de France - lundi, il a déjà remporté ses deux premières courses -, le gros objectif de sa saison sera fin juillet, avec les Mondiaux au Japon. Le Toulousain y espère de nouveaux titres, après ceux du 200 m et du 400 m 4 nages acquis l'an dernier.