EN DIRECT - JO de Tokyo : les Bleus battus par les Etats-Unis en finale du basket

Ce dernier week-end des Jeux olympiques de Tokyo a commencé par une belle médaille, mais au goût forcément amer. L'équipe de France de basket s'est inclinée en finale contre les Etat-Unis (87-82) et ne décrochera pas le premier titre olympique de son histoire, devant se contenter de l'argent. L'équipe de France féminine tentera, elle, de décrocher une médaille de bronze contre la Serbie à 9h, après sa large défaite de vendredi en demi-finales contre la Japon (71-87).

Deux médailles sont par ailleurs assurées du côté tricolore avec les deux finales en handball et en volley chez les hommes. Mais les deux sélections voudront bien entendu décrocher l'or. Pour le handball, le match contre le Danemark est prévu à 14 heures. Le début de la rencontre en volley commencera à 14h15. Suivez notre direct.

Les principales informations : Les basketteurs français se sont inclinés en finale contre les Etats-Unis

L'équipe de France féminine de basket affronte la Serbie à 9h pour la médaille de bronze

Deux finales à suivre ce samedi en handball et volley hommes

7h : l'Américaine Nelly Korda championne olympique de golf. L'Américaine, N.1 mondiale, est devenue championne olympique de golf, à l'issue du quatrième et dernier tour. Elle s'est imposée avec un total de 267 (-17) et a imité son compatriote Xander Schauffele sacré chez les messieurs.

6h45 : les stats de la finale. Au scoring, les Américains ont pu compter sur l'énorme match de Kevin Durant, auteur de 29 points à 50% au tir, bien assisté par l'ailier des Celtics Jayson Tatum en sortie de banc (19 points). Sur les lignes arrières, Jrue Holiday, en plus de ses 11 points, a fait parler son sens de la défense avec trois interceptions. Du côté des Français, Evan Fournier a inscrit 16 points, mais s'est montré imprécis au shoot (5/15 et 2/9 à trois points), tandis que Rudy Gobert a été efficace dans la raquette, avec 16 points et 8 rebonds. Mais le pivot du Jazz a raté quelques lancers importants (6/13).

6h30 : Les Bleus frôlent l'exploit, mais s'inclinent. Malgré une fin de match très accrochée, les basketteurs français s'inclinent contre les Etats-Unis (87-82) et doivent se contenter de la médaille d'argent. Les Etats-Unis sont sacrés champions olympiques pour la quatrième fois d'affilée.

Le point après le troisième quart temps : les Bleus menés 71-63. Menés de 8 points, les Français restent dans le match, mais que c'est dur ! Portés par un Jrue Holiday infernal en défense, et par les 27 points de Kevin Durant, les Américains continuent de dominer la rencontre. L'équipe de France peine de son côté à se montrer dangereuse en attaque, à l'image d'un Fournier peu en réussite (3 sur 10 au shoot), et perd beaucoup trop de ballons. Mais tout reste encore possible vu le faible écart au score.

5h30 : Adrien Bart au pied du podium en C1 1000 m. Adrien Bart a terminé à la 4e place de l'épreuve de canoë monoplace (C1) 1000 m. Bart, médaillé de bronze des Mondiaux-2019 sur la distance, a manqué la médaille de bronze pour 1/10e de seconde. Le titre est revenu au Brésilien Isaquias Queiroz dos Santos, devant le Chinois Liu Hao et le Moldave Serghei Tarnovschi, 3e sur la distance en 2016 à Rio, avant d'être privé de sa médaille à la suite d'un contrôle antidopage positif.

Le point à la mi-temps : les Etats-Unis en tête à la pause. Ça se complique pour les Français. Au terme de la première période, les Américains mènent 44-39. Les coéquipiers de Damian Lillard ont clairement haussé le rythme aussi bien en défense qu'en attaque, toujours menés par un Kevin Durant intenable et auteur de 21 points. Mais les Bleus sont bien revenus en fin de deuxième quart temps, sous l'impulsion d'Evan Fournier (11 points) et de Rudy Gobert (13 points). Il reste une mi-temps pour tenter d'aller décrocher un titre historique !

Le point après le premier quart temps. Les Bleus menés 22-18. Les Français sont très bien rentrés dans leur match, face à des Américains très maladroits, notamment de loin. Mais Team USA a fini par régler la mire, et est passée en tête, menée par sa star Kevin Durant, déjà auteur de 12 points. Attention à ne pas laisser l'ailier des Brooklyn Nets prendre son rythme !

4h : c'est parti pour la finale de basket ! Les Bleus entament l'un des matches les plus importants de l'histoire du basket français. Face à l'ogre américain, ils vont tenter d'aller décrocher le titre olympique.

Ce que vous avez manqué cette nuit : Adrien Bart en finale du C1 1000 m. Adrien Bart s'est qualifié pour la finale de l'épreuve de canoë monoplace (C1) 1000 m en remportant sa demi-finale. Bart, médaillé de bronze des Mondiaux-2019 sur la distance, a devancé le Chinois Liu Hao et le Tchèque Martin Fuksa. La finale est programmée samedi à 11h53 locales (04h53 françaises).

Ce que vous avez manqué cette nuit : doublé kényan sur le marathon. Peres Jepchirchir a été sacrée championne olympique devant Brigid Kosgei, détentrice du record du monde et favorite,. Jepchirchir, 27 ans, s'est imposée en 2 h 27 min 20 sec, avec 16 secondes d'avance sur Kosgei, et 26 sec sur l'Américaine Molly Seidel, médaillée de bronze.