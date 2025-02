Mondial de Handball 2025 : le Danemark champion du monde pour la quatrième fois de suite

Les légendes Mikkel Hansen et Niklas Landin ont beau avoir raccroché, le Danemark reste sur le toit du monde. Les Danois ont remporté pour la quatrième fois le titre de champion du monde de Handball après avoir battu la Croatie en finale (32-26). Un titre qui intervient six mois après l'or olympique à Paris.

Le Danemark a remporté dimanche son quatrième titre mondial de handball de suite, six mois après son sacre olympique, en battant largement à Oslo la Croatie (32-26) en finale d'une compétition qu'ils ont survolée.

Les Danois avaient déjà réalisé un inédit triplé mondial il y a deux ans à Stockholm, ils ont mis la barre encore plus haut pour asseoir un peu plus leur domination sur la planète de la balle collante, similaire à celle de la France du milieu des années 2000 au milieu de la décennie suivante.

Le Danemark a remporté ses matchs par un écart moyen ahurissant de 11,4 buts

Les stars Mikkel Hansen et Niklas Landin ont beau avoir raccroché après les JO, l'équipe dirigée depuis 2017 par Nikolaj Jacobsen a survolé le Mondial, remportant tous ses matches par un écart moyen ahurissant de 11,4 buts. La Croatie, victorieuse chez elle de la France en demi-finale à Zagreb (31-28) n'a pas longtemps entrevu son deuxième titre mondial (après 2003), menée de quatre buts à la mi-temps (16-12) puis de six (19-13) dès la 35e minute.

Malgré une belle résistance en seconde période, elle n'a pas pesé plus lourd que les Allemands (40-30 au deuxième tour), les Brésiliens (33-21 en quarts de finale) et les Portugais (40-27 en demi-finale). Tous ont été emportés par le collectif danois, intraitable en défense, parfaitement huilé en attaque et sublimé par le meneur de jeu de Flensbourg (Allemagne) Simon Pytlick (3 buts et 6 passes décisives dimanche), le gardien du FC Barcelone Emil Nielsen (13 arrêts sur 34 dimanche, 38% de réussite, 43% sur l'ensemble de la compétition) et, surtout, Mathias Gidsel.

L'arrière droit de Berlin, au bras gauche de plomb et aux jambes de feu, a un peu plus assis son statut de meilleur joueur du monde (titre qu'il a obtenu en 2023): 10 buts (sur 11 tirs, plus 4 passes décisives) face aux Croates, pour porter son total lors du Mondial à 74 (8,2 en moyenne par match, sans tirer les penalties).

Il termine meilleur marqueur et meilleur joueur, à seulement 25 ans. Pytlick n'en a lui que 24 et Nielsen 27: le Danemark, sacré pour la première fois en 2019 (son premier titre mondial), a encore de beaux jours devant lui et la concurrence du souci à se faire.