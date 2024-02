Teddy Riner sur sa préparation pour les JO de Paris 2024 : «Le plus dur, c'est de rester tout en haut»

Il est sans doute l'un des athlètes français les plus attendus des Jeux olympiques de Paris 2024. À bientôt 35 ans, le judoka Teddy Riner s'apprête à disputer les cinquièmes olympiades de sa riche carrière. Champion olympique en individuel en 2012 et 2016, puis médaillé d'or en équipe à Tokyo en 2021, le natif de Pointe-à-Pitre vise à nouveau un podium olympique l'été prochain. Quelques jours après avoir gagné lors du Paris Grand Slam, Teddy Riner s'est confié dans l'émission Europe 1 Matin Week-end ce samedi.

"De bonnes sensations" lors du Paris Grand Slam

Au micro de Lénaïg Monier, le judoka le plus titré au monde souligne qu'il a eu "de bonnes sensations" la semaine dernière, lors de sa victoire à Bercy, tout en concédant qu'il ne s'agissait encore que de "la préparation" pour l'objectif olympique. "On est toujours en train de parfaire son judo, mais j'ai pris des bonnes informations, je me suis senti assez bien sur cette compétition (...) On fait tout ça pour bien arriver le jour-J dans les meilleures conditions", explique Teddy Riner sur Europe 1.

Le judoka qui brille chez les plus de 100 kilos, la catégorie reine du judo, affirme qu'il arrive toujours "à progresser" sur différents plans. Et ce grâce à son équipe, qui peaufine avec lui sa préparation technique, physique, mais aussi mentale, incontournable pour celui qui a tout gagné en professionnel. "Le plus dur, c'est de rester tout en haut", confie d'ailleurs Teddy Riner, qui s'est entouré d'un staff bien fourni. "Depuis 2004, je suis dans une structure autour de moi qui m'aide à performer et qui me met dans les meilleures conditions", assure-t-il.

Une participation envisagée aux JO de Los Angeles en 2028

Teddy Riner concède tout de même qu'il a encore quelques kilos à perdre, "entre six et dix", pour arriver en pleine possession de ses moyens cet été, sur le tatami de l'Arena du Champ-de-Mars à Paris. Et défier des concurrents "sérieux". "Depuis la dernière olympiade, il y a beaucoup de jeunes, des moins de 100 kilos qui sont montés en catégorie lourds, et des athlètes sérieux. Il y a tout à refaire parce que là, ce sont vraiment des mecs que je ne connaissais pas", convient l'un des sportifs français les plus appréciés.

Si Teddy Riner essaie "de ne pas trop regarder les médailles", récemment dévoilées, et s'attend à combattre une nouvelle génération d'adversaires "plus rapides que les anciens", le judoka expérimenté serait bien tenté de poursuivre l'aventure au-delà de l'été prochain. "Pour l'instant on est sur Paris évidemment, mais je ne ferme pas du tout la porte à Los Angeles (2028). Je n'ai pas eu beaucoup de pépins physiques, et j'ai pris beaucoup de plaisir. Si on arrive à mettre autant de qualité dans la prochaine (olympiade), je ne vois pourquoi je m'arrêterai à Paris", partage-t-il. Et pourquoi pas étoffer un palmarès déjà record sur la scène international.