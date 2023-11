«Le plaisir est décuplé» : Nikola Karabatic dispute ses derniers matches avec les Bleus

"Cette saison est très, très spéciale", convient Nikola Karabatic. La légende du handball français s'est confiée avant le match amical opposant la France à la Roumanie, samedi soir à 17h15 à Toulouse. L'incontournable numéro 13 des Bleus dispute sa dernière année en tant que joueur professionnel, et il veut finir sa carrière en apothéose avec la défense du titre olympique de l'équipe de France chez elle à Paris, en 2024.

"Ce qui rend cette saison vraiment particulière pour moi, c'est que c'est ma dernière en tant que handballeur pro. Je ne foulerai plus de parquet de handball, je serai en tribune à regarder les matches, donc c'est très spécial", médite celui qui aura 40 ans en avril prochain, à la veille des JO.

"J'essaie de vivre tout moment le plus intensément possible"

Après plus de 20 ans passés sous le maillot de l'équipe de France, et une multitude de compétitions remportées, dont trois médailles d'or olympiques, Nikola Karabatic confie qu'il "essaie de vivre tout entraînement, tout match, tout moment passé avec mes coéquipiers, avec les fans, le plus intensément possible et de savourer ces moments à fond parce que je sais qu'ils peuvent s'arrêter à tout moment, que ce soit à la fin de la saison, je l'espère, ou bien une blessure, ou un Covid...", un virus qui l'avait éloigné des terrains en septembre 2022.

"J'éprouve beaucoup de plaisir à savoir que c'est éphémère et que ça va s'arrêter, donc le plaisir est décuplé pour moi", conclut le demi-centre, prêt à batailler une dernière fois sur les parquets pour tenter de décrocher un quatrième titre olympique avec les Bleus.