JO Paris 2024 : «J'imagine que vous allez bien faire la fête ici», les handballeurs séduits par le club France

C'est ici que les exploits des sportifs français seront célébrés tout au long des Jeux olympiques de Paris 2024. Dans la grande halle du parc de la Villette, le club France a été visité ce lundi matin par plusieurs athlètes, à commencer par les handballeurs tricolores, champions olympiques en titre.

Calmes, souriants et déterminés à conserver leur titre, ils se sont volontiers prêtés au jeu des interviews, notamment Nikola Karabatic, triple médaillé d'or aux jeux et impatient d'entamer sa dernière compétition avec les Bleus. "Hier, on a vu la flamme passer devant la maison du hand et là, nous sommes là aujourd'hui parmi vous et on peut enfin toucher du doigt ces JO qu'on attend tous depuis très longtemps. On s'est tous préparés très dur, y compris moi pour ma dernière saison. Donc il y a beaucoup de joie, beaucoup d'excitation et d'envie de commencer".

"Revenir avec la médaille d'or pour célébrer ça"

Et si Nikola Karabatic et ses coéquipiers parviennent une nouvelle fois à décrocher la plus prestigieuse des médailles, ils pourront donc venir la célébrer au club France. Un lieu qui plaît déjà à Nedim Remili, arrière de l'équipe de France de handball. "On a marché 200-300m pour arriver au club France et on a vu à quel point il allait être énorme. Donc j'imagine que vous allez bien faire la fête ici vous tous. Profitez bien d'ailleurs pour nous (rires). Nous, on sera en compétition, mais on a évidemment envie de revenir ici avec la médaille d'or pour célébrer ça avec tous les Français et tous les supporters qui seront là".

La fête ne fait que commencer ce lundi au club France puisque d'autres athlètes sont attendus dans l'après-midi et notamment Antoine Dupont ainsi que toute l'équipe de rugby à VII.