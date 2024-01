Handball : les champions d'Europe français, reçus à l'Élysée par Emmanuel Macron

L'équipe de France de handball est rentrée de Cologne, cet après-midi, avec le trophée de champion d'Europe dans les valises. Et comme il l'avait fait il y a quelques mois avec les handballeuses, championnes du monde, le président de la République, Emmanuel Macron, a reçu les héros ainsi que leurs familles.

"C'est une réelle fierté d'être présent"

"Après une formidable victoire féminine, vous voilà ! Le but, c'est d'abord de vous dire un immense bravo pour ce quatrième titre européen. Vous avez donné une formidable leçon de courage, d'engagement, évidemment sportif, mais je dois dire aussi mentale", souligne le chef de l'État.

Et après Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, et François Hollande, Emmanuel Macron est le quatrième président qui reçoit Nicolas Karabatic à l'Élysée. Le légendaire handballeur connaît désormais parfaitement le palais. Ce qui n'empêche pas le triple champion olympique d'être heureux de se rendre une nouvelle fois dans ce lieu et de saluer le président : "Le président est carrément descendu nous voir, pour faire la photo. On a chanté la Marseillaise. Donc c'était vraiment un bon moment. Les plus jeunes de l'équipe étaient impressionnés, c'était la première fois pour eux. On est fier de ça".

Elohim Prandi, l'auteur du coup franc victorieux dans les dernières secondes de la demi-finale contre la Suède, a découvert l'Élysée. Il a même eu l'honneur de parler pendant plusieurs minutes avec le président de la République : "On a parlé du match, du week-end, mais aussi du coup franc. C'est cool de parler avec son président et d'avoir un peu cette proximité avec lui. C'est une réelle fierté d'être présent".

Les handballeurs français sont officiellement en vacances, mais elles s'annoncent de courtes durées. Dans deux jours, les joueurs de Guillaume Gille seront de retour dans leur club respectif.