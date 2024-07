JO de Paris 2024 : que deviendra le village olympique après l'évènement ?

Depuis la fin de la semaine dernière, les athlètes le découvrent et y prennent leurs marques. Ils seront 14.500 à résider dans ce village olympique à l'occasion des JO de Paris 2024 qui s'ouvrent officiellement ce vendredi, mais dont certaines épreuves auront lieu dès mercredi. Construits en Seine-Saint-Denis, entre les communes de Saint-Denis, Saint-Ouen et L'Île-Saint-Denis, ces 82 bâtiments ne tomberont pas dans l'oubli une fois l'évènement terminé.

Le village des athlètes entamera alors une "phase de réversibilité" qui le transformera en un tout nouveau quartier dans lequel 6.000 habitants pourront se loger. Selon les chiffres avancés par Paris 2024, plus de 2.800 nouveaux logements, dont 2.000 logements familiaux et 800 logements en résidence, seront livrés d'ici à l'automne 2025, indique la Solideo (Société de livraison des ouvrages olympiques). Les logements actuellement réservés aux athlètes seront réhabilités et réagencés pour se muer en appartements.

3.200m² de commerces de proximité

Le quartier flambant neuf accueillera également une résidence étudiante, un hôtel et deux nouvelles écoles, à Saint-Denis et à Saint-Ouen, ainsi que deux crèches. Et ce n'est pas tout puisqu'un nouvel espace vert de 6 hectares doit voir le jour en lieu et place de l'actuel gare routière du village olympique. 3.200m² de commerces de proximité seront accessibles pour ces habitants qui pourront aussi profiter d'espaces végétalisés, réservés aux piétons et aux mobilités douces, indique Paris 2024. 120.000m² d’activités, bureaux et services seront érigés pour recevoir jusqu'à 6.000 salariés, et des restaurants ainsi qu'une salle de spectacle viendront enrichir ce nouveau quartier, précise la Ville de Saint-Denis.

Par ailleurs, ces bâtiments ont été construits - et seront réaménagés - en fonction d'un cahier des charges très précis sur le plan environnemental. Afin de préserver au mieux la biodiversité et conformément aux objectifs de sobriété carbone de Paris 2024, "8.876 arbres et arbustes seront plantés sur l’ensemble des espaces publics du village, avec une grande diversité de végétaux, pour garantir la présence de multiples espèces", peut-on lire sur le site des Jeux.

Entre 6.000 et 7.000 euros le mètre carré

Les organisateurs précisent, par ailleurs, que les bâtiments, grâce au recours à la géothermie et aux panneaux solaires, seront peu gourmands en énergie. Enfin, le lieu sera 100% accessible aux personnes à mobilité réduite et une passerelle sur la Seine, réservée aux mobilités douces, permettra de rejoindre la voie sur berge qui sera, elle aussi, repensée.

Certains de ces futurs logements sont d'ailleurs déjà en vente, mais les promoteurs peinent, pour l'heure, à trouver des acquéreurs. Selon le site SeLoger, le prix au mètre carré oscillera entre 6.000 et 7.000 euros après avoir été initialement fixé à 7.500 euros par le promoteur Icade qui a dû revoir ses ambitions à la baisse. Des tarifs assez nettement au-dessus du prix moyen dans la commune de Saint-Denis, estimé aux alentours de 4.600 euros, mais un peu plus conformes à celui du quartier concerné, où le prix au mètre carré tutoie la barre des 6.000 euros.