Plus de 180 ans plus tard, la basilique Saint-Denis retrouve sa flèche

Grande sœur de Notre-Dame de Paris, la célèbre basilique de Saint-Denis, intimement liée aux rois de France, va, elle aussi, entamer une longue période de travaux. Et dès ce vendredi, elle retrouvera en son sommet une flèche, qu'elle n'avait plus depuis au moins 180 ans.

On l'appelle la grande sœur de Notre-Dame : la basilique de Saint-Denis, au nord de Paris. Le bâtiment historique va se refaire une beauté, avec aujourd'hui la pose de sa nouvelle flèche. L'ancienne avait été détruite par la foudre. Une première pierre dans des travaux qui vont durer quatre ans.

Une flèche reproduite à l'identique

Véritable joyau d'architecture, bâti aux prémices de l'art gothique, la basilique de Saint-Denis est privée de sa flèche depuis plus de 180 ans. Car en 1837, la flèche a été frappée par la foudre et a dû être entièrement démontée quelques années plus tard. Après plus d'un siècle d'attente, elle va enfin être reconstruite à l'identique.

"C'est une flèche en pierre conforme à la flèche d'origine avec une pierre en calcaire comme elle l'était au XIIe siècle", précise Julien de Saint-Jores, directeur général de l'association "Suivez la flèche", en charge du projet.

"Tout un petit peuple d'artisans"

Si tout va bien, la nouvelle flèche devrait trôner dans le ciel de Saint-Denis d'ici 2029, un chantier de quatre ans qui mobilise tous les corps de métier. "On aura au total une centaine d'artisans. D'abord des tailleurs de pierre, des ferronniers, des couvreurs, mais on trouvera également des menuisiers, puisqu'il y a un peu de bois dans la flèche, je pense par exemple aux abat-sons. Donc c'est tout un petit peuple d'artisans qui va grouiller autour de la basilique pour les prochaines années", détaille-t-il.

Les compagnons seront à l'œuvre dès ce vendredi matin pour la pause de la première pierre sous les yeux de la ministre de la Culture, Rachida Dati.