JO de Paris 2024 : superficie, équipements... Ce que l'on sait du village olympique inauguré ce jeudi

Mardi, au jour de la visite en avant-première, les ouvriers posaient les derniers éléments de mobilier urbain en prévision de l’inauguration par le chef de l’État ce jeudi. L’été prochain, plus de 10.000 athlètes seront logés - à plusieurs par appartement - dans une quarantaine d’immeubles, répartis autour de deux allées principales. "On a réalisé en six ans le village olympique et paralympique. C’est quatre fois moins de temps qu’il n’en faut normalement pour un quartier de cette taille-là", explique Henri Specht, qui a supervisé la construction pour le compte de la Solideo, la société chargée de livrer les ouvrages pour les Jeux.

Un village olympique aussi grand que 70 terrains de football

Installé sur plus de 50 hectares, l’équivalent de 70 terrains de football, le village est à cheval sur trois communes, L'Ile-Saint-Denis, Saint-Denis et Saint-Ouen. Traversé par la Seine, dont les berges ont été réaménagées à cet endroit, le village a été construit autour de la Cité du cinéma qu’occupait autrefois la société de Luc Besson.

Cette halle servira de gigantesque restaurant ouvert 24h/24 pendant les Jeux olympiques. Quand il sera en fonctionnement, le village proposera de nombreux services : une clinique, des centres d'entraînement, une salle de remise en forme, un coiffeur, un espace de divertissement avec bar - sans alcool - et jeux d’arcades, une supérette, un espace d’information touristique, une poste...

Voiturettes de golf à disposition pour se déplacer à l'intérieur du site

À l’intérieur du site, des voiturettes de golf et des vélos permettront de se déplacer plus rapidement. Une place festive a été aménagée en bord de Seine pour que les sportifs puissent rencontrer leurs invités et leur famille. Les logements, eux, seront interdits au monde extérieur. Cette place sera équipée d’un écran géant pour suivre les épreuves. Devant l’entrée du village, une grande gare routière permettra de prendre un véhicule pour rejoindre les sites de compétition.

Jeudi à minuit, Laurent Michaud, directeur du village pour le compte du Comité d’organisation des Jeux, récupéra les clefs du site. Une fois les rendez-vous olympiques puis paralympiques terminés, le village sera transformé en quartier d’habitation et de bureaux.