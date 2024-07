JO Paris 2024 : le rappeur américain Snoop Dogg portera la flamme olympique à Saint-Denis

Le rappeur américain Snoop Dogg figurera parmi les porteurs de la flamme olympique vendredi à Saint-Denis pour l'ultime journée de relais précédant la cérémonie d'ouverture des JO en soirée, a indiqué lundi à l'AFP le maire de la ville. "Le fait que la flamme passe la dernière journée à Saint-Denis, juste avant de rejoindre la cérémonie d'ouverture, c'est un signal sur la place de la Seine-Saint-Denis dans la dynamique olympique", a déclaré le maire PS Mathieu Hanotin.

Snoop Dogg est né il y a 52 ans dans la région de Los Angeles, ville-hôte des prochains JO en 2028. L'ancien protégé de Dr Dre, à la voix traînante et aux longues dreadlocks, officiera comme commentateur sportif pour le diffuseur américain NBC pendant les JO de Paris.

Laetitia Casta, MC Solaar, Serguei Bubka...

Parmi les autres porteurs pour la journée de vendredi à Saint-Denis sont annoncés l'actrice Laetitia Casta, le rappeur Mc Solaar ou encore l'ex-perchiste ukrainien Sergueï Bubka. Après plus de deux mois de relais à travers la France, la flamme olympique effectue un ultime tour en Seine-Saint-Denis jeudi et vendredi, avant de gagner la capitale vendredi en fin de journée pour la cérémonie d'ouverture sur la Seine.

Territoire populaire aux portes de Paris, la Seine-Saint-Denis accueille une grande partie des infrastructures et épreuves des JO-2024. Vendredi matin, la flamme fera ainsi le tour du village des athlètes situé à cheval sur les communes de Saint-Ouen et Saint-Denis, avant de se rendre au Stade de France et au Centre aquatique à quelques kilomètres de là. Elle achèvera son parcours à la basilique de Saint-Denis, nécropole des rois de France.