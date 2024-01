«VIP», l'application lancée par Philippe Croizon pour aider les personnes en situation de handicap à trouver une place de parking

"VIP" pour Very Important Parking. Cette application a été créée par Philippe Croizon pour faciliter la vie des personnes à mobilité réduite. Elle recense toutes les places de stationnement disponibles ainsi que les restaurants, magasins, pharmacies accessibles avec une rampe et assez large pour les fauteuils roulants. Europe 1 est montée à bord du véhicule du créateur pour tester l'application.

2% de places réservées aux PMR

L'application fonctionne comme une application d'assistance de navigation classique. Disponible sur Android, Play Store et Apple Store à partir de ce lundi, "VIP" guide tous ses utilisateurs vers les places réservées aux personnes à mobilité réduite. "Avant l'application, quand j'arrivais dans une ville avec mon véhicule, je galérais, je tournais en rond et je gaspillais de l'essence. Et vous savez qu'il y a seulement 2% de places de parking [réservées aux PMR] dans toute la France, c'était très compliqué", raconte-t-il.

L'application permet aussi de trouver des lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite. "Le restaurant le plus proche, le bureau de tabac, la pharmacie... Et on voit bien [quand on arrive] que le trottoir est tout plat et que c'est assez large", décrit-il. En France, 500.000 personnes détiennent la carte mobilité stationnement et 12 millions de personnes sont porteuses d'un handicap.