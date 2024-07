JO Paris 2024 : repas avec Nadal, lits en carton... Les athlètes prennent leurs marques au village olympique

La cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024 aura lieu vendredi et les premières épreuves se dérouleront dès mercredi. Les athlètes posent donc leurs valises au village olympique depuis la fin de semaine dernière, avec un certain engouement. À l'image d'Antoine Dupont, qui a débarqué lundi avec toute l'équipe de rugby à VII, mais aussi de nos équipes de beach-volley.

Parmi nos volleyeuses qui disputeront leurs épreuves dans ce stade éphémère construit au pied de la tour Eiffel, Lézana Placette dispute ses premiers Jeux. Et elle a déjà croisé une star. "J'étais en train de me servir mes petites céréales et là je tourne la tête et je vois qui ? Nadal ! Je me suis dit 'Oh wow, c'est dingue !' Je me disais qu'il y a beaucoup de gens qui le voient jouer au tennis, mais combien peuvent dire qu'ils l'ont vu se servir de l'huile d'olive ? Pas tant que ça, je pense", sourit-elle.

Des lits qui font causer

La star espagnole a diné avec successeur, Carlos Alcaraz, récent vainqueur de Wimbledon, en compagnie d'un autre volleyeur français, Julien Lyneel, qui s'est assis avec eux. "On a bouffé (sic) avec Nadal et Alcaraz, tranquille. On a pris un petit lait de vache en dessert. Il m'a dit que le lit ça allait, il a dû retourner le matelas pour être en mode medium parce que sinon, c'était un peu dur. Mais sinon, il m'a dit qu'il avait plutôt bien dormi".

Ces lits du village olympique, en carton, font néanmoins beaucoup parler. Certains athlètes étrangers ont même publié des vidéos sur les réseaux sociaux pour s'en plaindre mais pour l'heure, côté français, rien à dire, tout le monde a bien dormi, au prix toutefois de certains ajustements. "On a une petite mésentente sur les conditions et la température pour dormir. On a fait chambre à part", rigole la paire Arnaud Gauthier-Rat et Youssef Krou. Ce dernier a donc dû dormir sur le canapé qui, visiblement, était, lui aussi, très confortable.