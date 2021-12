Immobilier : le boom des écoquartiers

REPORTAGE

C'est un terme que vous allez voir de plus en plus apparaître ces prochains mois si vous souhaitez louer ou acheter un bien immobilier : l'écoquartier. Le gouvernement s'apprête à en labelliser dans toute la France. Depuis 2012, ce label garantit un habitat durable, respectueux de l'environnement et soucieux du tissu social. Plus de 250 000 logements créés ou rénovés l'ont obtenu en six ans. Parmi eux, Nanterre Cœur Université, dans les Hauts-de-Seine. Situé entre le quartier de la Défense et l'Université de Nanterre, les 75.000 mètres carrés d'une ancienne friche industrielle laissent place à un espace entièrement rénové contenant 500 logements, une trentaine de commerces et restaurants et plus de 27.000 mètres carrés de bureaux.

Un quartier auto-suffisant en énergie

Un quartier autonome en énergie, comme l'explique Nathalie Guérin de Bouygues Immobilier. "Le quartier produit lui-même son énergie, notamment ses énergies renouvelables, puisqu'il a la particularité de produire 60% d'énergie renouvelable pour tout ce qui est chauffage et eau chaude sanitaire en consommation. Cette énergie renouvelable est produite par différentes sources, par la géothermie notamment. On a à peu près une centaine de sondes qui sont sous un parking mutualisé. On a ensuite 2500 mètres carrés de panneaux photovoltaïques".

Pour répondre aux critères de l'écoquartier, ici, les façades sont végétalisées. Un moyen de faire baisser la température lors des canicules estivales. Un jardin partagé permet aux habitants de se retrouver. Créer du lien social fait aussi partie du cahier des charges. Le chantier se terminera dans quelques semaines et pourrait servir d'exemple à d'autres projets en vue, notamment des Jeux olympiques de 2024.