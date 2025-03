À Saint-Ouen, une école maternelle pourrait déménager plusieurs classes à cause d'un point de deal

Alors que les douanes françaises affichent des saisies records, le trafic de drogue est loin d'être éradiqué dans les quartiers et dérange même le système scolaire. C'est le cas à Saint-Ouen où une école maternelle pourrait bientôt déménager à cause d'un point de deal situé dans la cité Zola-Arago. Les parents ont même lancé une pétition.

Une école maternelle de Saint-Ouen va-t-elle devoir déménager à cause du trafic de drogue ? C'est ce qu'il pourrait se produire face à cette problématique grandissante. Sur place, tout le monde est dans l'attente pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que les élèves ne sont plus en sécurité dans cette école.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Et pour cause, en mai 2024, plusieurs sachets de cocaïne sont découverts par la gardienne de l'école. Quatre mois plus tard, en septembre, c'est un élève qui trouve et ramasse des sachets de stupéfiants. En janvier de cette année, des jets de bonbonnes de gaz hilarant endommagent la fenêtre de la bibliothèque.

À lire aussi Narcotrafic : ce que les députés ont d'ores et déjà approuvé

"La République est une fois de plus touchée"

Lassés et en colère, les parents d'élèves se mobilisent. Une solution temporaire est évoquée : déplacer les quatre classes de maternelle dans le bâtiment principal de l'école, à 120 mètres de là. Une situation complexe pour le porte-parole de la Fédération des parents d'élèves de l'Enseignement public, Laurent Zameczkowski.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"La République est une fois de plus touchée. On est dans une situation qui est assez cornélienne. D'un côté, déplacer les enfants, ce n'est pas normal que ça soit eux qui soient obligés de partir. De l'autre côté, il faudrait que la police profite justement du fait que les enfants soient déplacés pour que le problème soit enfin et définitivement réglé".

Le problème, c'est le point de deal situé à côté de l'établissement. Un policier rencontré sur place confie que depuis 2020, des contrôles de police sont effectués tous les jours dans cette cité. Cependant, le trafic, lui, continue. Une réunion publique organisée par la mairie doit se tenir mardi. Une réunion qui doit acter le déménagement ou non des classes de maternelle. La décision est attendue pour jeudi prochain.