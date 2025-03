Héritage JO : un premier site de baignade dans la Marne en Seine-Saint-Denis en 2026

Après les grands travaux d'assainissement de la Seine et de la Marne effectués pour les JO-2024, le premier site de baignade dans la Marne verra le jour à l'été 2026 à Neuilly-sur-Marne. Trois bassins en eau vive y seront aménagés, avec un bassin qui mesurera l'équivalent d'une demi-piscine olympique.

Le premier site de baignade dans la Marne en Seine-Saint-Denis ouvrira à l'été 2026 à Neuilly-sur-Marne, a annoncé samedi la municipalité, dans la lignée des grands travaux d'assainissement de la Seine et de la Marne pour les JO-2024.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

A l'occasion de la requalification du port de plaisance de cette petite ville du sud du département de la Seine-Saint-Denis, trois bassins en eau vive verront le jour dans un bras de la Marne fermé à la navigation commerciale. Le plus grand mesurera l'équivalent d'une demi-piscine olympique.

1,4 milliard d'euros investis pour préserver la Seine et de la Marne

"Les Jeux olympiques ont marqué un tournant que l'on veut durable pour l'ensemble de notre territoire", a déclaré le maire DVD de Neuilly-sur-Marne, Zartoshte Bakhtiari, lors d'une conférence de presse organisée sur ce site verdoyant à l'occasion de la journée mondiale de l'eau. "La Marne irrigue nos villes et offre des paysages qui sont absolument magnifiques. Mais malheureusement depuis trop longtemps, nous avons tous collectivement, par l'urbanisation qui s'est accélérée, tourné le dos à notre rivière", a-t-il dit.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La baignabilité de la Seine et de la Marne, son principal affluent, a été l'un des principaux chantiers de la préparation des Jeux olympiques et de leur héritage. L'État et les collectivités franciliennes ont investi 1,4 milliard d'euros dans de vastes travaux pour préserver les deux cours d'eau des pollutions extérieures (eaux usées, eaux de pluie).

L'assainissement a permis la tenue d'épreuves en eau vive durant la compétition olympique mais a vocation sur le temps long à permettre aux habitants de pouvoir nager de nouveau dans les rivières. Les bords de Marne étaient un lieu populaire de sortie de week-end et de vacances pour nombre d'habitants de Paris et de sa périphérie jusqu'au milieu du XXe siècle.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"C'est une réappropriation de son environnement, de son patrimoine"

Les premières baignades aménagées sur le site de Neuilly-sur-Marne remontaient aux années 1890 mais la pollution croissante de la rivière a conduit à une interdiction de la baignade par arrêté préfectoral en 1977.

"Pouvoir aller se baigner dans la Marne n'est pas seulement chouette. C'est une réappropriation de son environnement, de son patrimoine. La Marne n'est plus vue comme une limite mais comme faisant partie de notre patrimoine, de notre vie", a souligné la sous-préfète Magali Daverton, représentant la préfecture de Seine-Saint-Denis.

La suite après cette publicité

D'autres sites de baignade sont en projet le long de la Marne à proximité de Paris, même si aucun ne s'est encore concrétisé. Dans la capitale, trois sites de baignade ouverts à la population devrait être opérationnels dans la Seine à partir de l'été 2025.