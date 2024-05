Bouches-du-Rhône : face à la surproduction de leurs panneaux solaires, ce couple a décidé de donner leur électricité en trop

Et si vous donniez de l'électricité tellement votre installation solaire en produit trop ? C'est l'histoire que vit un couple qui a installé des panneaux solaires sur sa toiture. Leur maison, située entre Aix-en-Provence et Marseille, est baignée de soleil quasiment toute l'année.

Résultat, ce couple produit tellement d'électricité qu'il se permet d'en donner à ses voisins, mais aussi à une association d'aide aux personnes handicapées. Sur son smartphone, Christophe suit ainsi en temps réel la surproduction de ces panneaux photovoltaïques.

"La maison ne consomme pas grand-chose"

"Il fait grand beau aujourd'hui. Donc, les panneaux produisent un peu plus de 3.000 watts. Et regardez, il se trouve que, en fait, la maison ne consomme pas grand-chose, à peine 600 watts. Et ce surplus, nous, on a choisi de le donner dans le voisinage", explique-t-il au micro d'Europe 1.

L'idée lui est venue tout simplement en regardant ces quelques pieds de vigne. Il offrait déjà le raisin en trop au voisinage, alors pourquoi pas l'électricité ? Julie qui habite à quelques mètres, a été la première à en bénéficier.

Jusqu'à 400 euros d'électricité économisés pour les voisins

"J'ai tout simplement sur ma facture d'électricité une déduction de tout ce qui vient de Christophe. Donc à moi, la première année, ça représentait 60 euros d'économies", souligne-t-elle. Un système très simple mais qui impose de se regrouper en association. Ici, c'est l'amep qui offre maintenant son électricité à quatre particuliers ainsi qu'à une structure d'aide aux personnes handicapées.

"Une journée comme ça où il fait très beau, on va peut-être donner 20 kilowattheures, ça représente peut-être un ou deux euros. Sur une année, en cumulé, ça représente plutôt entre 300 et 400 euros", conclut-il. Et ils ne sont pas les seuls à avoir cette idée. Ainsi, 30 associations seraient en déploiement rien que sur le territoire marseillais pour pouvoir s'échanger de l'électricité.