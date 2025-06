Formule 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le Grand Prix d'Autriche ?

Après le Canada, la Formule 1 est de retour sur le continent européen pour disputer le 11e Grand Prix de la saison. Direction le circuit de Spielberg, en Autriche. Un week-end durant lequel McLaren souhaitera montrer un meilleur visage qu'à Montréal et où Mercedes voudra poursuivre sur son excellent résultat lors du dernier Grand Prix.

Une escapade au Canada et un retour en Europe. La Formule 1 est en Autriche, ce week-end, pour disputer le 11e Grand Prix de la saison, sur le Red Bull Ring de Spielberg. Mercedes aura à coeur de poursuivre sur le bon résultat acquis à Montréal quand plusieurs Top Team apportent des modifications sur leur monoplace.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Mercedes veut confirmer

Mercedes a connu sa première victoire de la saison au Canada grâce à la performance de George Russell quand Kimi Antonelli a lui signé le premier podium de sa carrière. Les deux voitures étaient rapides, plus stables à l'arrière. Des qualités qui seront importantes en Autriche. Mais Mercedes devra faire attention à la dégradation des pneus car il fera très chaud à Spielberg ce dimanche et la gestion de la chaleur est une des faiblesses de cette W16.

Sur le circuit Gilles-Villeneuve, ce que l'on craignait c'est finalement produit : Lando Norris et Oscar Piastri ont connu leur premier accrochage de la saison. Norris a terminé la course dans le mur, prenant sur lui l'entièreté de la responsabilité dans ce crash. En arrivant en Autriche, les deux pilotes sont toujours libres de se battre en piste mais jusqu'à quand ? Ce circuit de Spielberg correspond aux caractéristiques des McLaren, les deux pilotes devraient jouer les premières places.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ferrari apporte des améliorations pour se relancer ?

Ferrari connaît une saison 2025 difficile. Avec deux podiums de Charles Leclerc (en Arabie Saoudite et à Monaco) et une victoire en course sprint en Chine avec Lewis Hamilton, la Scuderia est loin du niveau qu'elle espérait en début de saison. Pour y remédier, un nouveau fond plat arrive pour régler des problèmes que connaît la SF-25. Charles Leclerc ne s'attend pas à des miracles avec ces améliorations mais affirme que l'équipe travaille pour "corriger les faiblesses" de la voiture.

Enfin, Red Bull évoluera à domicile ce week-end sur le Red Bull Ring. Un circuit qui correspond également aux caractéristiques de la RB-21, notamment grâce à sa vitesse de pointe. L'écurie autrichienne apporte également des petites nouveautés qui devraient aider Max Verstappen a tirer le meilleur de cette monoplace sur un circuit où il a signé les cinq dernières pole position et sur lequel il s'est imposé à trois reprises.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

71 tours à couvrir sur le Red Bull Ring

Cette 11e manche du championnat du monde de Formule 1 se disputera donc sur le Red Bull Ring de Spielberg. Un tracé de 4,318 km qui comporte 10 virages et trois zones de DRS. Les pilotes devront compléter 71 tours pour atteindre le drapeau à damier.

Ce vendredi est dédié aux deux premières séances d'essais libres. Samedi, la troisième séance doit avoir lieu à 12h30 et elle sera à suivre sur Canal + Sport avant de laisser la place aux qualifications, à 16 heures, toujours sur Canal + Sport. Dimanche, La Grille vous donnera les dernières informations avant le départ de cette course. Les feux s'éteindront à 15 heures, deux rendez-vous qui seront diffusé sur Canal+.