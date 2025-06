Après la Formule 1, Brad Pitt bientôt au volant d'une voiture aux 24 Heures du Mans ?

C'est un des films les plus attendus de l'année. "F1, le film" sort ce mercredi dans les salles françaises, avec Brad Pitt en tête d'affiche. Un long-métrage qui a pu être tourné avec les pilotes et les écuries officielles de la discipline. L'acteur américain a tellement impressionné par son pilotage que certains le verraient bien conduire en endurance.

Vers une nouvelle carrière pour Brad Pitt ? L'acteur américain de 61 ans est la tête d'affiche d'un des films les plus attendus de l'année : F1, le film en salle en France ce mercredi 25 juin. Un long-métrage de 2h30 dans lequel il incarne un ancien prodige de la discipline qui revient 30 ans après sur les circuits de Formule 1.

Pour ce tournage, les équipes du film ont pu aller au plus près des pilotes et des écuries officielles de la F1, parfois même pendant les week-ends de course, pour encore plus d'immersion dans cet univers. Brad Pitt était au volant d'une Formule 2 maquillée en F1 et sa prestation aurait tapé dans l'oeil de certains dans le sport automobile.

"Un niveau de pilotage digne d'un pro"

Dans une interview accordée à nos confrères de La Tribune Dimanche, le réalisateur du film, Joseph Kosinski, connu également pour avoir été à la baguette de Top Gun : Maverick ou de Tron : L'Héritage, a déclaré que Brad Pitt avait atteint "un niveau de pilotage digne d'un pro" lors du tournage où il a pu "approcher des 300km/h"

Une performance qu'il doit sûrement à Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde est un des producteurs de ce film et il a également donné beaucoup de conseils à l'acteur américain dans les paddocks. Brad Pitt aurait d'ailleurs reçu "deux offres d'écuries pour courir en catégorie GT au Mans et à Daytona". Ce dernier circuit, l'acteur le connaît déjà pour avoir tourné quelques séquences pour le film. Un lieu idéal pour démarrer une potentielle nouvelle carrière au volant d'une voiture qui atteint les 300km/h sur des circuits mythiques ?

La Formule 1 continue d'ailleurs d'ouvrir les bras à Brad Pitt. Le 19 juin dernier, celui qui incarne Sonny Hayes sur le grand écran a pu conduire une véritable Formule 1. Cette fois c'était la McLaren MCL60 de 2023, sur le Circuit des Amériques, à Austin, au Texas. Pour le moment, aucune image n'a été divulguée de ce test privé sauf d'une combinaison avec les initiales de l'acteur de 61 ans en orange.

Une confrontation entre l'ancienne et la nouvelle génération dans une même écurie

Dans F1 : le film, Brad Pitt incarne le pilote américain Sonny Hayes, ancien prodige des années 1990 de la Formule 1 dont la carrière dans la discipline a été stoppé net par un terrible accident lors d'un Grand Prix. Depuis, il pilote dans diverses voitures et catégories. Jusqu'au jour où son ami, Ruben Cervantes, joué par Javier Bardem, dirigeant de l'écurie Apex GP, lui propose un baquet dans son équipe.

Un choix qui surprend vu l'âge de Sonny Hayes. Mais Ruben Cervantes espère qu'il réussira à transmettre son expérience à son jeune rookie Joshua Pearce, interprété par Damson Idris, et ainsi sortir l'écurie du bas du classement et montrer ce qu'elle vaut vraiment.

