Formule 1 : pourquoi Max Verstappen, quadruple champion du monde, pourrait perdre son permis

Max Verstappen est au cœur des critiques depuis la fin du Grand Prix d'Espagne. Le quadruple champion du monde de Formule 1 a été l'auteur d'un mauvais geste sur la piste sur le pilote Mercedes George Russell. Une action qui lui a coûté 10 secondes de pénalité et trois points de pénalité sur son permis. Le pilote Red Bull pourrait même être suspendu prochainement.

C'est une des images fortes du week-end en Formule 1. Au 64e tour sur 66 du Grand Prix d'Espagne, Max Verstappen, chaussé de pneu hard, doit lutter avec Charles Leclerc et George Russell, équipés de pneus soft, pour conserver sa troisième place. Les trois derniers tours qui seront sources de grosses tensions entre pilotes et écuries.

Coups de roues et 10 secondes de pénalité

À la relance, profitant d'une erreur au début de la ligne droite, Charles Leclerc double le quadruple champion du monde qui doit protéger sa position sur le pilote Mercedes. Au premier virage, les deux pilotes s'accrochent, Verstappen prend l'échappatoire et conserve sa quatrième place. Son écurie lui demande de rendre la place, ce qu'il fait avant de redonner un coup d'accélérateur pour reprendre sa position. Les deux voitures s'accrochent de nouveau.

"ÇA C'EST INACCEPTABLE !"



Verstappen va au contact avec Russell après avoir reçu la consigne de lui rendre la position 😳#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/dqJfYPcxbN — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) June 1, 2025

Une action qui a valu à Max Verstappen une pénalité de 10 secondes à l'arrivée du Grand Prix qui l'a fait plonger à la dixième place du classement, mais aussi trois points de pénalité sur son "permis". Mais qu'est-ce que ce "permis à points" présent en F1 ?

Arrivé à 12 points de pénalité, un Grand Prix de suspension

Ce dernier a fait son apparition dans la catégorie reine du sport automobile au début de la saison 2014. Les pilotes disposent d'un permis à points, qui démarre à zéro et qui va jusqu'à 12 points. Il a été instauré pour sanctionner plus durement des infractions commises en piste. En fonction des sanctions, il peut être ajouté de un à trois points de pénalité.

Si un pilote obtient 12 points de pénalité, celui-ci sera automatiquement suspendu pour le prochain Grand Prix. À l'issue de cette course qu'il ne disputera pas, le pilote obtient un nouveau permis vierge de toute sanction. Le calcul des points se fait sur les 12 derniers mois.

Après cette nouvelle sanction de trois points, Max Verstappen a 11 points de pénalité sur son permis. Le Néerlandais n'a plus le droit à l'erreur s'il ne veut pas manquer un Grand Prix qui pourrait coûter cher dans la lutte pour le titre de champion du monde. Le 30 juin prochain, le pilote Red Bull pourrait récupérer deux points et prendre un peu d'air. Mais pour cela, il ne devra commettre aucune erreur lors du Grand Prix du Canada, le 15 juin, et au Grand Prix d'Autriche, le 29 juin.