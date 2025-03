Formule 1 : Lewis Hamilton «n'est pas venu chez Ferrari simplement pour la belle histoire», note Julien Fébreau

Pour son premier Grand Prix avec l'écurie mythique de Formule 1, Ferrari, le Britannique Lewis Hamilton s'est classé à la huitième place des qualifications ce samedi en Australie. Selon le journaliste et commentateur de Canal+, Julien Fébreau, le septuple champion du monde n'est pas venu pour faire de la figuration, loin de là...

C'est l'attraction de cette nouvelle saison de Formule 1. Après ses sept titres de champion du monde, dont six avec Mercedes, le Britannique Lewis Hamilton court désormais pour la Scuderia Ferrari. Une signature que certains ont qualifié de "transfert du siècle" entre l'un des meilleurs pilotes de F1 de tous les temps et la plus mythique des écuries. Julien Fébreau, commentateur pour Canal+, estime qu'il arrive avec beaucoup d'ambitions.

"Le challenge est très élevé (...) Clairement, il n'est pas venu chez Ferrari simplement pour la belle histoire. Il veut un huitième titre mondial, il veut apporter une nouvelle couronne constructeurs à Ferrari", pointe le spécialiste F1 ce samedi dans l'émission Europe 1 Matin Week-end.