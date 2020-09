Football : le match Bastia-Boulogne pourra se jouer devant 6.500 spectateurs

C'est un tour de force : le Sporting club bastiais pourra accueillir au stade Armand-Cesari 6.500 spectateurs ce jeudi soir lors du match opposant le club corse à Boulogne, pour la troisième journée de National. Cette dérogation a été accordée après de longues discussions par la préfecture de Haute-Corse, alors que tout rassemblement de plus de 5.000 personnes est censé être interdit, en raison de la circulation encore active du coronavirus. Le président Claude Ferrandi sait qu'il sera épié par toute la France du football... "Il y a de la pression, mais elle est des deux côtés. Elle est du côté de la préfecture parce qu'il y a une responsabilité qui est prise et ils disent : 'Je fais confiance au club'", explique-t-il au micro d'Europe 1.

"Le préfet à la main"

"À nous, maintenant, de rendre cette confiance et de faire en sorte de montrer qu'on a bien fait ce qu'il fallait et que l'on ne va pas faire courir de risque supplémentaire par rapport à cette dérogation", poursuit Claude Ferrandi. "Encore une fois, le préfet, aujourd'hui, il a la main pour pouvoir augmenter la jauge et passer à 6.500, mais il a tout à fait la main pour dire que le prochain match se jouera à huis clos", rappelle le président du Sporting club bastiais.

Pour éviter un prochain huis clos, le club a tout prévu : message de sensibilisation dans l'avant-match, à la mi-temps, respect des distanciation sociales, port du masque obligatoire en tribunes et régulation des flux à la fin de la rencontre avec une sortie tribune par tribune...

Des dérogations accordées pour certains matchs de rugby

Sur Twitter, le député Sacha Houlié, qui avait mené avec l'ancienne ministre des Sports Marie-George Buffet une mission d’information sur les interdictions de stade et le supportérisme, a appelé à étendre le nombre de dérogations, car de nouvelles ont été délivrées par des Préfets pour des matchs de rugby. Par exemple, le match entre Clermont et Toulouse, qui clôturera la première journée du Top 14 dimanche, pourra être suivi par 10.000 supporters dans le Stade Marcel-Michelin de l'ASM.

Des dérogations à la jauge de 5.000 places viennent d’être accordées par des Préfets pour des matchs de rugby.



C’est à saluer !



Mais personne ne comprendrait qu’il ne soit pas fait droit aux mêmes demandes pour d’autres rencontres sportives, à commencer par le foot ! — Sacha Houlié (@SachaHoulie) September 3, 2020

