Grève des contrôleurs aériens : quelles perturbations sont à prévoir ce jeudi ?

Alors que les premiers vacanciers de la saison s'apprêtent à rejoindre leur destination, de nombreuses perturbations sont à prévoir dans les aéroports français. En cause : un appel à la grève des contrôleurs aériens ce jeudi 3 et vendredi 4 juillet. Ce dernier affectera particulièrement les aéroports parisiens et ceux du sud de la France. On fait le point.