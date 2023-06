«Une région qui nous ressemble», pour Jean-Louis Leca, le RC Lens sonnait comme une évidence

Jean-Louis Leca et Yannick Cahuzac ont deux points communs. Originaires de Corse, les deux joueurs ont également porté le maillot du RC Lens, fraîchement qualifié pour la Ligue des champions au terme d'une fabuleuse saison, qu'il achèvera à la deuxième place de Ligue 1. Une saison vécue en tant que gardien remplaçant pour Leca et dans le staff de l'entraîneur Franck Haise pour Cahuzac, retraité depuis un an. Interrogé par Jacques Vendroux pour l'émission Europe 1 Sport, le portier passé par Bastia et Ajaccio révèle les raisons qui ont poussé les deux compères à choisir le club artésien.

Une trajectoire commune qui ne doit rien au hasard. Et que Jean-Louis Leca explique par les similitudes entre la Corse et les Hauts-de-France. "C'est une région qui nous ressemble. On parle souvent du Nord-Pas-de-Calais comme de la région la plus pauvre de France. Mais la deuxième région la plus pauvre de France, c'est la Corse. Les gens ne le savent pas parce qu'ils voient les plages et les bateaux mais ça, c'est l'été". Pour lui et Cahuzac, le RC Lens sonnait donc comme une évidence. "Quand il y a eu Lens, on n'a pas réfléchi une seconde", confie le gardien. Son parcours professionnel l'avait d'ailleurs conduit à Valenciennes, à seulement une soixantaine de kilomètres de Lens, entre 2008 et 2013.

"Vous jouez dans des clubs qui vous ressemblent"

"On est arrivé dans une région où les gens ont la même identité que nous", poursuit Leca. "C'est-à-dire qu'ils aiment leur terre, ils sont très famille et très respectueux de tout ce qu'ont fait leurs anciens". À Lens, l'ancien portier bastiais et l'ex-milieu du Toulouse FC ont donc retrouvé une part de Corse, malgré les 1.300 kilomètres séparant les deux régions. "Ce sont des choses qui collent à notre éducation et à ce qu'on aime tout simplement". De quoi convaincre les deux compères de prolonger leur séjour au pays des corons. "Ça fait partie des choses qui nous ont poussés à rester et qui nous ont donnés envie de nous battre encore plus pour ce club et ses supporters (...) Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Vous jouez dans des clubs qui vous ressemblent".

Arrivé au RC Lens à l'été 2018, lorsque le club évoluait encore en Ligue 2, Jean-Louis Leca totalise 136 matches avec la tunique sang et or. Titulaire indiscutable lors de ses quatre premiers exercices, il a dû céder sa place cette année à Brice Samba, élu meilleur gardien de la saison en Ligue 1 et appelé dans la liste de Didier Deschamps pour les deux prochains matches de l'équipe de France. En 2014, alors qu'il portait le maillot de Bastia, il avait provoqué de vifs échauffourées et un envahissement de terrain à Nice après avoir brandi un immense drapeau corse sur la pelouse au terme de la partie.