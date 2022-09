Football : comment les stars se font-elles piller par leur entourage ?

L’affaire Paul Pogba a mis en lumière les dangers qui guettent les stars du ballon rond. Avec leur salaire XXL, les stars du football attirent les convoitises et certaines sont victimes de racket. Agent véreux, proches, amis d’enfance... Beaucoup de monde gravitent autour des grands noms du foot dans l’espoir d’obtenir une aide financière, et parfois cela vire à l’extorsion de fonds comme pour le champion du monde Paul Pogba, qui a porté plainte et a été placé sous protection policière.

Comme le milieu des Bleus, certains acteurs du jeu ont le courage de porter plainte, à l'inverse d'autres joueurs victimes de la pression de leur entourage qui réclame des sommes folles.

Des pratiques de plus en plus courantes

Or, à en croire Jean-Pierre Bernès, agent historique, ces pratiques sont de plus en courantes dans le milieu. "C'est un phénomène qui prend de l'ampleur parce que le football est une économie portante, et à partir du moment où c'est une économie forte, vous attirez des convoitises, des jalousies", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Fabrice Fiorèse a lui été victime d’une tentative d’enlèvement. L’ancien joueur du PSG et l’OM a été agressé dans sa maison par un commando de trois malfaiteurs cagoulés. L’ancien Lillois Florent Balmont s’est lui retrouvé avec un pistolet sur la tempe lors du cambriolage de sa maison. Quant à l’attaquant Emmanuel Adebayor, la star du Togo a subi de telles pression de la part de sa famille qu’il a failli mettre fin à ses jours.

Certains footballeurs peuvent être ruinés

"C'était dans ma chambre à Metz. Mon grand-frère qui était en Allemagne est venu me voir, j'étais obligé de vider mon compte (...) Ma grande sœur ne me croit pas, ma mère ne me croit pas... J'ai pensé au suicide", avait-il raconté auprès de Canal+.

L'autre fléau sont ces footballeurs très mal conseillés, comme Cédric Hengbart, auteur d'une solide carrière en Ligue 1. L'ancien défenseur de l'AJ Auxerre a gagné plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois pendant plusieurs saisons. Il a délégué la gestion de son argent à des amis qui prétendaient être des as de l'immobilier. Aujourd'hui, l'ex-footballeur est ruiné. "Il faut se méfier", tonne-t-il auprès d'Europe 1. "J'ai un dossier de surendettement pour m'en sortir, sinon je n'aurais jamais pu rembourser ce que je pouvais."

Pour éviter de telles déconvenues, certaines stars se tournent vers des avocats à l'image de Kylian Mbappé.