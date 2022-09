Affaire Pogba : ce que l'on sait des quatre hommes incarcérés aux côtés de Mathias Pogba

L’affaire Pogba continue de faire du bruit. Mathias Pogba a été mis en examen samedi pour "extorsion en bande organisée" et "participation à une association de malfaiteurs en vue de préparation d'un crime" dans l’affaire d’extorsion qui concerne son frère, Paul. Le parquet de Paris a requis un placement en détention provisoire pour lui et quatre autres suspects. Que sait-on exactement des personnes qui seraient impliquées dans cette affaire ?

Des proches de la famille Pogba

Tous les prévenus sont des proches de la famille Pogba. Âgés de 27 à 36 ans, ils sont pour certains déjà connus des services de police. Comme Rouchdane, condamné à 5 ans de prison en 2017 pour avoir fourni un taser à un braqueur qui avait pris en otage la famille d’un postier pour financer un départ en Syrie. Son jeune frère, Mohamed, est également poursuivi, tout comme deux autres proches de la famille : Mamadou et Boubacar.

Le premier, dont le père a été le premier entraîneur de Paul, est considéré comme son bras droit et aurait abusé de la générosité du champion. 200.000 euros siphonnés en six mois sur son compte bancaire. Le second est l’un des plus proches amis du footballeur. Il est accusé d’avoir empoché les 100.000 euros payés en liquide en mars dernier par l’international français à ceux qui l’ont menacé et séquestré à son domicile.

Un cas qui n'est pas rare dans le monde du ballon rond

Un entourage nocif attiré par la fortune et la réussite, c’est assez courant dans le monde du ballon rond. N’golo Kanté, Emmanuel Adebayor ou encore Ludovic Giuly peuvent en témoigner, mais le cas le plus célèbre, c’est celui de Karim Benzema et l’affaire de la sextape. Le joueur du Real Madrid avait été manipulé par un ami d’enfance, Karim Zenati, et à cause de lui, il a tout de même été condamné à une peine d’un an de prison avec sursis et 75.000 euros d’amende.

C’est un peu le profil type du vieux copain encombrant dont l'entourage des footballeurs serait garni. Et des exemples comme ceux-là, il en existe plein, que ce soit de la famille ou des amis, les sportifs veulent s’entourer de personnes qu’ils estiment de confiance, mais il arrive parfois que l’appât du gain prenne le pas sur la relation.