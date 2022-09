À deux mois de la Coupe du monde, l'Équipe de France plongée dans la tourmente

Le football français dans la tourmente. Ce lundi soir, un nouvel événement est venu bouleverser le quotidien des Bleus. Kylian Mbappé a obtenu une révision de la convention des droits à l’image. Mais à deux mois de la Coupe du monde, entre les affaires de harcèlements et d'agressions sexuelles, l'affaire Paul Pogba ou les multiples blessures, le climat est lourd autour de l'Équipe de France de football.

Mbappé fait céder la Fédération sur la question des droits à l'image

Mais au moment de se retrouver lundi à Clairefontaine, les joueurs avaient le sourire. On a même vu Didier Deschamps plaisanter avec quelques cadres comme Benjamin Pavard ou Raphaël Varane. Selon une source proche des joueurs, l'ambiance serait excellente.

Une ambiance qui s'est apaisée après la décision de la Fédération de réviser la charte concernant les droits à l'image et de se plier devant les exigences de Kylian Mbappé. En début de journée, la star des Bleus et du PSG avait refusé de participer à une séance photo, car il ne souhaitait plus être associé à des entreprises qui ne représentent pas ses valeurs.

Une dizaine de blessés

Si cette affaire extra-sportive contribue à alléger le climat, un véritable casse-tête se profile pour Didier Deschamps : plus d'une dizaine de joueurs sont forfaits, dont plusieurs cadres, comme Benzema, Coman, Lucas Hernandez, Kanté ou Pogba. À ces forfaits initiaux se sont rajoutés ceux du capitaine Hugo Lloris et de Théo Hernandez. Ils ont été remplacés par Alban Lafont et Lucas Digne.

Une situation loin d'être idéale pour ce dernier rassemblement post Coupe du monde.