EN DIRECT - Roland-Garros : un lundi chargé avec l’entrée en lice de Jannik Sinner, Caroline Garcia et Richard Gasquet

Ce lundi à Roland-Garros, le numéro 1 mondial Jannik Sinner entre en lice. Douze Français jouent, dont Arthur Fils, Caroline Garcia, Richard Gasquet et Terence Atmane. Iga Swiatek, tenante du titre, ouvre la journée face à Rebecca Sramkova. Stan Wawrinka, Stefanos Tsitsipas et Emma Raducanu seront aussi présents.

La deuxième journée du tableau principal de Roland-Garros s’annonce dense, avec l’entrée en lice du n°1 mondial Jannik Sinner, opposé à Arthur Rinderknech en session nocturne, et celle de douze Françaises et Français.

Richard Gasquet, qui dispute son dernier Roland-Garros, affrontera son compatriote Terence Atmane sur le court Philippe-Chatrier en troisième rotation. En ouverture, la tenante du titre Iga Swiatek lancera sa campagne contre Rebecca Sramkova.

Sur le Suzanne-Lenglen, la future retraitée Caroline Garcia affrontera Bernarda Pera, après le choc entre Carlos Alcaraz et Giulio Zeppieri et juste avant le duel entre Arthur Fils et Nicolás Jarry.

Les courts annexes accueilleront également plusieurs têtes d’affiche comme Stan Wawrinka, Stefanos Tsitsipas ou Emma Raducanu. Outre Gasquet, Atmane, Garcia et Fils huit autres tricolores tenteront de franchir le premier tour. Il faudra avoir l’œil partout pour suivre cette journée bien remplie.