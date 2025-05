Roland-Garros 2025 : Gasquet, Fils, Müller... Qui sont les Français à suivre ?

Alors que Richard Gasquet doit mettre un terme à sa carrière à l'issue de l'édition 2025 de Roland-Garros, qui sont les joueuses et les joueurs tricolores à suivre en premier lieu à partir de dimanche ? Cédric Pioline, consultant pour Europe 1, évoque les noms de celles et ceux qui retiendront l'attention des spectateurs français.

L'édition 2025 de Roland-Garros (25 mai-8 juin), dont Europe 1 est la radio officielle, sera particulière pour le clan français. Elle marque la dernière apparition de Richard Gasquet, qui va mettre un terme à sa carrière à l'issue des Internationaux de France. Si le titre devrait encore échapper à la délégation tricolore, Arthur Fils, le mieux classé des Français engagés, peut se révéler au grand public selon Cédric Pioline, ex-cinquième joueur mondial et consultant pour Europe 1. Tour d'horizon des joueurs tricolores à suivre avant le début du tournoi ce dimanche.

Richard Gasquet, une affiche de prestige au second tour ?

Pour son dernier Roland-Garros, à 38 ans, que peut nous réserver Richard Gasquet, opposé au premier tour au Français Terence Atmane, 121e mondial et lui aussi invité par les organisateurs ? Si cet adversaire est "largement à sa portée", il existe des interrogations sur la forme du Biterrois, note l'ancien demi-finaliste des Internationaux de France en 1998.

"Il s'est retiré des tournois dans lesquels il était engagé pour un petit souci physique au mollet, donc il n'a pas énormément de repères, il n'a pas joué beaucoup depuis le début de l'année", affirme Cédric Pioline, qui espère voir l'ancien quart-de-finaliste de Roland-Garros (2016) être en mesure de "défendre complètement ses chances, et surtout profiter de ce moment spécial qui va être très émotionnel et magnifique". Le vétéran français pourrait s'offrir une rencontre de prestige face au numéro 1 mondial actuel, l'Italien Jannik Sinner, au 2e tour.

Arthur Fils "est en train de passer un cap"

Dans le tableau masculin, le numéro 1 français, Arthur Fils, semble être celui qui a le plus de chances de briller, quelques semaines après son duel de premier plan face à Carlos Alcaraz à Monte-Carlo. "Depuis Indian Wells (en mars), il est très régulier dans ses résultats. Et on sent qu'il est en train de passer un cap. Il est à la porte des dix premiers mondiaux (tête de série 14, NDLR). J'espère qu'il va bien gérer son statut et les attentes autour de cela", expose le double vainqueur de la Coupe Davis, en 1996 et 2001.

Dans cette liste des Français à suivre, difficile de ne pas glisser le nom de Gaël Monfils, malgré des dernières apparitions en demi-teinte. "Gaël, c'est toujours la grande interrogation de savoir comment il va être. Il a perdu cette semaine au premier tour à Hambourg. C'est compliqué de pouvoir se projeter avec lui parce que ce n'est plus un jeune joueur", constate Cédric Pioline, rappelant que le Parisien "peut toujours nous faire vivre de belles émotions" dans un tournoi qu'il apprécie.

Toujours dans le tableau masculin, si le numéro 2 français Ugo Humbert peine à retrouver son meilleur niveau en raison d'une fracture à la main droite, et qu'il n'est pas à l'aise sur terre battue, le consultant d'Europe 1 porte son attention sur Alexandre Müller, auteur d'une victoire de prestige face à l'Allemand Alexander Zverev mercredi à Hambourg. "C'est un joueur peut-être moins médiatisé, mais qui est dans les meilleurs Français depuis le début de la saison", souligne-t-il, mettant en avant la qualité de combattant de celui qui s'illustre malgré la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Roland-Garros 2025 "est une bonne occasion pour le public parisien de découvrir un petit peu mieux ce joueur."

Une seule joueuse française dans le top 100 mondial

Du côté du tableau féminin, aucune joueuse française ne bénéficie du statut de tête de série, et une seule Tricolore, Varvara Gracheva, figure dans le top 100 du classement mondial avec sa 68e place. Dans ce contexte, difficile de voir une représentante hexagonale briller sur les courts de la porte d'Auteuil. "J'espère qu'il y en a une qui va réussir à tirer son épingle du jeu. Si on avait une Française en deuxième semaine, ce serait magnifique pour le tennis féminin", concède Cédric Pioline. L'an dernier, la joueuse native de Russie était parvenue en huitièmes de finale des Internationaux de France.

Par ailleurs, le public français aura un regard sur Caroline Garcia, ancienne 4e joueuse mondiale mais qui vit des dernières semaines de compétition extrêmement compliquées. "Elle a peu joué, elle a eu une blessure au dos. On sait que Caroline n'a pas besoin de rappeler ses exploits. Va-t-elle faire un bon résultat, repartir de l'avant et reprendre confiance dans son jeu, ses possibilités ? Parce qu'une Caroline Garcia qui n'est pas dans les 100 premières mondiales, c'est une aberration", appuie Cédric Pioline. Au deuxième tour, la Lyonnaise pourrait se confronter à la Croate Donna Vekic, 18e joueuse mondiale et médaillée d'argent aux JO de Paris 2024.