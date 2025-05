Roland-Garros 2025 : Alcaraz, Sinner, Sabalenka... Qui sont les favoris ? L'analyse de Cédric Pioline

Qui pour succéder à Carlos Alcaraz et Iga Swiatek ? Les paris vont bon train alors que le tournoi principal de Roland-Garros édition 2025 débute ce dimanche 25 mai. Europe 1, radio officielle des Internationaux de France, dresse la liste des favoris avec son consultant Cédric Pioline.

Dans une édition 2025 qui rendra hommage à Rafael Nadal, qui va marcher dans les pas du "roi de la terre battue" et soulever le trophée à Roland-Garros ? Que ce soit chez les messieurs comme chez les dames, quelques noms circulent, et notamment ceux des tenants du titre, la Polonaise Iga Swiatek chez les dames et l'Espagnol Carlos Alcaraz chez les hommes. Europe 1, radio officielle de Roland-Garros, fait le point sur les favoris avec son consultant tennis, Cédric Pioline.

Chez les messieurs, "deux joueurs se détachent du lot"

Pour l'ancien demi-finaliste porte d'Auteuil, en 1998, "il y a vraiment deux joueurs qui se détachent du lot" côté messieurs : Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. L'Italien, numéro 1 mondial, a tout juste repris la compétition après trois mois de suspension, et s'est déjà signalé avec une finale chez lui, au Masters 1000 de Rome, contre son jeune rival espagnol. Cédric Pioline estime qu'il a développé "un niveau de jeu extrêmement élevé, intéressant, avec un match marquant contre Casper Ruud" en quart de finale (victoire 6-0, 6-1). Les deux compétiteurs ne pourront se retrouver à Roland-Garros qu'en finale puisque cette année, ils disposent des têtes de série 1 et 2 du tournoi.

Dans le "wagon" juste derrière les deux mastodontes actuels du tennis masculin, le consultant d'Europe 1 place tout de même le Norvégien Casper Ruud, vainqueur au Masters 1000 de Madrid, accompagné d'un autre Italien, Lorenzo Musetti, "un joueur très régulier", de l'Allemand Alexander Zverev, certes dans "une période de turbulences" mais qui peut "se réveiller à tout moment", et du Danois Holger Rune, vainqueur de l'ATP 500 de Barcelone face à Carlos Alcaraz.

Sur Novak Djokovic : "On a très peu de visibilité"

Néanmoins, pour Novak Djokovic, qui vient de se séparer de son coach Andy Murray, difficile d'y voir clair selon le double vainqueur de la Coupe Davis, en 1996 et 2001. "On a très peu de visibilité et de compréhension dans la façon dont il mène ses affaires ces derniers temps (...) Il s'est retiré de Rome, mais il rajoute Genève à son programme, donc la lecture (de son calendrier) est difficile", note Cédric Pioline.

"Ce qui le motive, ce sont les tournois du Grand Chelem pour essayer d'améliorer son palmarès. Sur un format en cinq sets avec le jour de repos, s'il a des jours tranquilles, il peut se lancer. C'est le type de joueur avec lequel il ne faut plus être étonné", affirme-t-il, prenant l'exemple de l'an dernier et ses victoires à l'arrachée sur le Central. Le Serbe vise un 25e sacre en Majeur à Paris, pour dépasser le record jusque-là détenu par la légende Margaret Court (24 titres).

Chez les dames, un tableau "plus ouvert"

Du côté du tableau féminin, "c'est un peu plus ouvert que du côté masculin", constate l'ex-cinquième joueur mondial. "On a la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, qui n'est pas sur sa surface de prédilection. C'est un grand gabarit, elle a un jeu très offensif, à risque, donc sur la longueur des deux semaines, c'est plus compliqué pour elle par rapport à d'autres surfaces", expose d'abord Cédric Pioline.

Quadruple vainqueur du Grand Chelem parisien, la Polonaise Iga Swiatek est toutefois "en retrait" cette saison, "alors que normalement, sur terre battue, elle est dominatrice", analyse le consultant d'Europe 1. L'Américaine Coco Gauff, finaliste à Rome et l'Italienne Jasmine Paolini, qui a, elle, gagné dans la Ville éternelle et avait atteint la finale de Roland-Garros l'an dernier, "pourraient brandir le trophée féminin" selon Cédric Pioline. À noter qu'en quarts de finale, Iga Swiatek et Jasmine Paolini, qui s'étaient disputé le titre à Paris, pourraient se retrouver dès les quarts de finale.