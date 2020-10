Coronavirus : des personnalités dénoncent la fermeture "contre-productive" des salles de sport

INTERVIEW

Dans une tribune parue dans Journal du dimanche, Zinédine Zidane, Alizé Cornet, Mickaël Landreau, Denis Masseglia, Marie-Amélie Le Fur et plusieurs dizaines d'autres personnalités du monde du sport appellent à rouvrir les salles de fitness dans les zones en alerte maximale. Selon eux, ces mesures sanitaires prises face au coronavirus sont injustes puisque "aucun cluster n'a jamais été recensé dans les salles de sport". Au micro d'Europe 1, l'ancien athlète Stéphane Diagana, cosignataire de la tribune, défend dimanche un moyen de lutter contre l'épidémie.

Le sport face à l'anxiété

Dans cette tribune, les 90 signataires déplorent "la stigmatisation des lieux de pratique d'activité physique et sportive comme vecteurs de propagation de la pandémie actuelle". Cette fermeture est "contre-productive pour tout le monde", abonde le champion du monde de 400 mètres haies en 1997. "Je crois qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'anxiété, de stress et de dépression. Or, on sait que l'activité physique est un facteur de prise en charge des dépressions ou de l'anxiété."

Auprès d'Europe 1, Stéphane Diagana met en avant les avantages de la pratique du sport en pleine crise sanitaire : "Il y a des données qui montrent que le maintien d'une bonne condition physique est indispensable à une bonne immunité. Pour les personnes atteintes de pathologies ou de maladies chroniques, le maintien d'une activité physique adaptée dans le cadre de leur prise en charge et de leur traitement est indispensable. Aujourd'hui, l'activité physique adaptée est reconnue par la Haute Autorité de santé pour de nombreuses maladies chroniques."