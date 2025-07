Vainqueur de l'Inter Miami lors du précédent tour de la Coupe du Monde des Clubs, le Paris Saint-Germain affrontera pour son quart de finale le Bayern Munich ce samedi.

Premier vrai choc pour Paris. Les hommes de Luis Henrique affronteront le Bayern Munich ce samedi à 18 heures en quart de finale de la Coupe du Monde des Clubs. Les Parisiens, tombeurs de l'Inter Miami de Lionel Messi en huitième de finale (4-0), feront face à une opposition certainement bien supérieure à celle rencontrée lors de leurs précédents matchs.

Le Paris Saint-Germain pourra compter sur un effectif au complet, avec le retour de blessure d'Ousmane Dembélé. Pour le PSG, ce match est aussi synonyme de revanche après le match de la cinquième journée de la Ligue des Champions où le club de la capitale s'était incliné 1-0 sur à l'Allianz Arena. À l'époque, il était encore difficile d'imaginer les coéquipiers du capitaine Marquinhos soulever la Coupe aux grandes oreilles sur cette même pelouse munichoise.

Côté Bayern, l'effectif sera lui aussi quasi complet et pourra compter sur son buteur star Harry Kane, auteur d'une saison, comme souvent, prolifique : 38 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues cette année. Comme son adversaire, le club bavarois a bénéficié d'un tirage plutôt favorable depuis le début de la compétition avec des succès contre Flamengo (4-2) et Boca Juniors (2-1) et Auckland sur un score fleuve de 10-0. Les Allemands ont aussi essuyé un revers contre Benfica (1-0).

Si les conditions physiques des deux équipes sont déjà largement éprouvées suite à une saison bien remplie, le match promet toutes ses promesses. Les Parisiens, en quête d'un nouveau trophée pour conclure cette glorieuse année, se verront opposés à un Bayern champion en titre qui, avec Vincent Kompany à sa tête, demeure toujours une équipe terriblement efficace.