Le Paris Saint-Germain et le Paris FC alterneront tous leurs matches à domicile sauf un

Le Paris Saint-Germain et le Paris FC alterneront presque systématiquement leurs matches à domicile dans leurs stades voisins selon le calendrier de la Ligue 1 dévoilé vendredi, où figure Lyon, pourtant relégué administrativement en Ligue 2.

A part pour la 32e journée, les deux clubs de la capitale ne se marcheront pas sur les pieds entre le Parc des Princes du PSG et le stade Jean-Bouin du PFC, séparés seulement par une rue. La LFP a réduit le casse-tête à une seule date, l'antépénultième, le week-end du 3 mai, où le PFC reçoit Brest et le PSG Lorient.

Il s'agissait d'une des "contraintes extrêmement fortes" identifiées par la LFP pour l'établissement de son calendrier. Le promu PFC doit en outre partager Jean-Bouin avec le Stade Français. Les deux clubs de football et de rugby, leurs ligues respectives et les autorités parisiennes devront se réunir pour ne pas jouer le même jour dans l'enceinte du 16e arrondissement de la capitale, voisine du Parc.

Vainqueurs de la Ligue des champions

Les derbies de Paris sont programmés le week-end du 4 janvier au Parc et le 16 mai à Jean-Bouin pour la dernière journée.

Autres grandes affiches attendues, les Classiques entre l'Olympique de Marseille et le PSG se joueront le 21 septembre au Stade Vélodrome et le 8 février 2026 au Parc des Princes.

La 1re journée, le week-end du 17 août, s'ouvrira notamment par Rennes-Marseille et un derby de l'Est Metz-Strasbourg. Le match du Paris Saint-Germain à Nantes sera repoussé car les vainqueurs de la Ligue des champions doivent jouer la Supercoupe d'Europe contre Tottenham le 13 août à Udine (Italie).

Lyon au programme

Lyon est pour l'instant programmé à Lens pour cette journée d'ouverture de la saison 2025-2026 dévoilée vendredi par étapes par la LFP. Le club de John Textor va solliciter la commission d'appel de la DNCG (Direction nationale de contrôle et de gestion).

Si sa rétrogradation était confirmée, c'est le Stade de Reims, battu en barrages par Metz, qui prendrait la place de Lyon dans la programmation. La LFP avait précisé que ses calendriers pour la L1 et la L2 étaient "établis sous réserve des procédures en cours et d'éventuels recours".

L'Olympique Lyonnais a été rétrogradé en L2 par la DNCG et l'AC Ajaccio relégué en National par le même gendarme financier du football français. Le calendrier de la Ligue 2 conserve aussi la place du club corse. S'il est finalement maintenu, l'ACA commencerait par un derby contre Bastia dès la 1re journée, le week-end du 8 août, la deuxième division reprenant une semaine plus tôt que l'élite.

Calendrier des clubs européens

Sinon, la place d'Ajaccio en deuxième division pourrait revenir à Martigues, 19e de L2, ou Boulogne-sur-Mer, perdant du barrage L2-National contre Clermont.

La trêve hivernale commencera après la 16e journée, programmée le week-end du 13 décembre 2025, et se terminera avec la reprise le week-end du 3 janvier 2026. Comme lors de la saison écoulée, les deux dernières journées de Ligue 1 se disputeront en format multiplex les week-ends des 9 et 16 mai 2026.

Pour constituer son calendrier, la LFP a travaillé avec l'entreprise Fastbreak, qui a dû tenir compte "des contraintes d'indisponibilités de stades, de sécurité (...) du calendrier des clubs européens tout en essayant d'avoir un feuilleton du championnat où chaque épisode (chaque journée) est attractif", explique la Ligue.

Le calendrier est élaboré après avoir "récupéré toutes les contraintes d'exploitation, c'est à-dire les dates où les stades sont indisponibles", situations qui se multiplient "avec l'organisation de grandes compétitions sportives et avec des stades de plus en plus multifonctionnels", ajoute la LFP.