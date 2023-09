Coupe du monde de rugby : comment les Bleus préparent-ils leur match hors norme face aux All Black ?

Vendredi, le XV de France débutera sa Coupe du monde à domicile, face à la Nouvelle-Zélande. Depuis ce week-end, les Bleus sont installés à Rueil-Malmaison, en banlieue parisienne. Objectif : être fin prêt pour cette rencontre hors norme.

"On ne pense qu'à ça"

Après deux mois de préparation physique, les Bleus peuvent se mettre en mode "Coupe du monde". Ils se sont installés ce week-end dans un hôtel de luxe à Rueil-Malmaison qui va leur servir de camp de base, et ne pensent désormais qu'à ce match d'ouverture, à cette affiche de prestige face aux All Black. "On ne pense qu'à ça, c'est vrai que c'est notre objectif, on est centré sur ce match", résume le joueur expérimenté Gaël Fickou.

Un match forcément hors norme pour une coupe du monde disputée à domicile, mais la préparation s'annonce classique, souligne le sélectionneur Fabien Galthié.

"On n'a pas changé nos habitudes depuis quatre ans, on a appris, progressé, travaillé ensemble. On a traversé quatre années, c'est-à-dire 39 matches, ce sera notre 40e match. Donc, on roulera vers le rendez-vous de manière classique dans un match qui ne l'est pas", détaille le sélectionneur.

Quel programme pour les Bleus ?

Les Bleus vont s'entraîner lundi et mardi. Mercredi, la composition de l'équipe sera dévoilée. Jeudi aura lieu le traditionnel entraînement de veille de match au Stade de France, avant le coup d'envoi de la rencontre, vendredi à 21h15.

Et pour ceux qui ont la chance d'assister au match, attention car le rendez-vous pourrait être perturbé par un mouvement de grève dans les transports. Il faudra donc prendre ses dispositions pour se rendre au Stade de France.