Coupe du monde de rugby : un XV de France affaibli pour affronter les All Blacks ?

Encore une blessure dans l'équipe du XV de France. Touché par une petite lésion musculaire au niveau d'une cuisse, le centre des Bleus Jonathan Danty est incertain pour le match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby face aux All Blacks qui aura lieu le 8 septembre prochain. Les Bleus ont déjà perdu le demi d'ouverture Romain Ntamack (rupture du ligament croisé du genou gauche) pour l'ensemble de la compétition et le pilier Cyril Baille (mollet) pour le début du Mondial.

"Au milieu du terrain, il fait un boulot monstre"

Jonathan Danty avait quitté dimanche dernier la pelouse du Stade de France tout sourire. Percutant, auteur du premier essai contre les Australiens, Danty semblait prêt pour sa Coupe du monde. Malheureusement, le centre des Bleus s'est blessé. Touché aux ischio-jambiers, il est au mieux incertain, au pire déjà forfait pour le match d'ouverture contre les All Blacks. Une sacrée perte, selon son ancien coéquipier Hugo Bonneval. "Moi, je m'amuse de dire 'il n'y a aucun mec en Europe qui fait du Danty mieux que Danty'. En fait, il y en a aucun aujourd'hui qui a l'assise défensive et l'impact au sol et en défense qu'a Jonathan Danty. Au milieu du terrain, il fait un boulot monstre. J'espère que ce n'est pas plus grave que ça et qu'il loupera qu'un match", témoigne-t-il au micro d'Europe 1.

Moefana ou Vincent pour le remplacer

Après Ntamack et Baille, c'est un nouveau cadre qui manquerait à l’appel contre les triples champions du monde. Pour le remplacer, deux solutions s'offre à Fabien Galthié : Yoram Moefana, qui avait déjà pris le relais Danty lors des trois premiers matchs du Tournoi des VI Nations ou alors Arthur Vincent qui se remet tout juste d’une rupture des ligaments croisés. Deux joueurs qui cumulent 33 sélections à eux deux.