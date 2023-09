Coupe du monde de rugby : le XV de France faisait son premier bain de foule avec les supporters ce samedi

En attendant leur match contre les All Blacks vendredi prochain, les joueurs du XV de France se sont installés dans un hôtel de Rueil-Malmaison, où ils ont rencontré leurs supporters lors d'un bain de foule ce samedi après-midi. Ces derniers ont fait une arrivée sous un tonnerre d'applaudissements et d'acclamations au Parc de Bois Préau pour le plus grand bonheur de Clément, âgé de 12 ans, et avec des étoiles dans les yeux. "Il y avait tous mes joueurs préférés qui passaient, Gaël Fickou, Antoine Dupont...", s'est émerveillé le garçon.

"La France va gagner, il n'y a pas de doutes"

Des centaines de personnes sont donc venues pour encourager leur équipe. Les 33 joueurs sélectionnés ont été présentés un à un au public en fin d'après-midi. Antoine Dupont, le capitaine, était ovationné par des centaines de supporters, comme Olivier, un père de famille muni d'un t-shirt des Bleus sur les épaules. "On est venus pour les garçons surtout, qui sont fans et qui voulaient absolument voir les joueurs. Ça fait plaisir de savoir qu'ils sont pas loin parce qu'on habitait juste à côté de là où ils sont. Et en plus de se dire qu'on peut venir les voir comme aujourd'hui, c'est vraiment un truc sympa." Les deux fils d'Olivier jouent d'ailleurs à côté, un ballon de rugby à la main.

Nicolas, un autre supporter venu en famille lui aussi, n'a qu'une seule hâte : le coup d'envoi du match France-Nouvelle-Zélande, le 8 septembre et a d'ailleurs ses billets pour assister au premier match de la Coupe du monde. "La France va gagner, il n'y a pas de doutes. Et puis si elle gagne pas, c'est pas la fin du monde. C'est que la phase de poules, donc on y croit", assure-t-il. "Et vous voyez, la France est plutôt loin dans cette compétition. Et l'équipe est tellement sympa que de toute façon on a envie de la supporter et d'être dans l'événement." Rendez-vous donc vendredi prochain, au stade de France.