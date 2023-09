Coupe du monde de rugby : Bernard Laporte sera-t-il invité par la FFR ? La condition de Florian Grill

Pour assister à la Coupe du monde de rugby en France, dont il a lui-même obtenue l'organisation en tant qu'ancien président de la FFR, Bernard Laporte va devoir sortir le chéquier. Invité de l'émission Le Studio des Légendes, sur Europe 1, Florian Grill, le nouveau patron du rugby français, a fixé ses conditions pour que l'ancien sélectionneur du XV de France et ministre des Sports puisse recevoir un carton d'invitation. Bernard Laporte devra, en effet, s'acquitter, d'ici le 8 septembre - date du match d'ouverture - des 150.000 euros avancés par la Fédération française de rugby pour payer ses frais d'avocat.

Rembobinons. Le 13 décembre dernier, Bernard Laporte est condamné en première instance à deux ans de prison avec sursis, 75.000 euros d'amende et deux ans d'interdiction d'exercer toute fonction en lien avec le rugby. L'ancien ministre est accusé de corruption et trafic d'influence en raison d'un contrat signé avec l'homme d'affaires Mohed Altrad, également président du club de Montpellier. D'un montant de 180.000 euros, ce contrat n'a jamais été honoré du côté de Bernard Laporte mais a abouti à une série d'arbitrages favorables au groupe Altrad, parmi lesquels l'octroi du sponsoring maillot du XV de France ou encore l'allègement de sanctions prononcées par la commission de discipline de la LNR à l'encontre du club de Montpellier.

"Dans la vie, j'aime bien que l'on règle ses dettes"

Pour payer ses frais d'avocat, Bernard Laporte a bénéficié d'une avance de la Fédération française de rugby. Le 1er juillet dernier, au cours de l'assemblée générale de la FFR à Lille, Alexandre Martinez, président par intérim de l'instance, assurait que l'ancien sélectionneur devrait rembourser les frais en question dans le cas où il serait condamné en appel, lors du procès qui doit se tenir courant 2024. Une version contredite le 19 juillet par le journal L'Équipe, qui affirme, de son côté, que ladite condamnation n'entraînerait pas automatiquement une restitution de l'argent, car une convention signée entre Bernard Laporte et la FFR prévoit un remboursement, uniquement au terme de tous les recours juridiques possibles.

Mais ce samedi, sur Europe 1, c'est bien le remboursement de cette dette qui a été fixée comme condition sine qua non pour que Bernard Laporte soit invité à la grand-messe du rugby mondial. "Je suis un entrepreneur. Dans la vie, j'aime bien que l'on règle ses dettes. Donc il sera très volontiers invité par nos soins à condition qu'il ait réglé les dettes qu'il doit au rugby français", a ainsi déclaré Florian Grill.

"C'est l'argent des clubs du quotidien"

Le nouveau boss du rugby tricolore reprend : "C'est l'argent du rugby amateur, c'est l'argent des clubs du quotidien. Donc moi, je trouve anormal que la Fédération française de rugby ait payé des frais d'avocat pour un procès qui ne la concerne pas". Et dans le cas où le sélectionneur Fabien Galthié solliciterait lui-même la présence de l'Aveyronnais, "je lui dirais 'pas de problème' mais il y a un préalable", répond Florian Grill. Qui conclut en réitérant sa position : "Je considère que dans la vie, on paie ses dettes et ensuite, on discute".