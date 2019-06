Ligue des champions : entre Tottenham et Liverpool, duel anglais pour une finale exceptionnelle

C'est une finale inattendue. Ce samedi soir, au Metropolitano de Madrid, les Reds de Liverpool et les Spurs de Tottenham vont s'affronter pour tenter de remporter la plus prestigieuse des compétitions de clubs de foot : la Ligue des Champions.

Tottenham rêve d'une première...

Vainqueurs inattendus de l'Ajax Amsterdam en demi-finale (0-1 ; 3-2), et de Manchester City en quarts (1-0 ; 3-4), les Spurs sont les invités surprises de cette finale. C'est d'ailleurs la première fois que le club du Nord de Londres se hisse en finale de la Ligue des Champions. Auparavant, Tottenham n'avait jamais réussi à intégrer la finale de la C1, leur meilleur résultat étant une demi-finale dans les années 1960... Par conséquent, Tottenham peut inscrire pour la première fois son nom au palmarès de la Ligue des Champions, devenant ainsi le 23ème club différent à soulever la coupe aux grandes oreilles. Il faudra pour cela réussir un exploit : Liverpool a battu Tottenham lors des deux affrontements entre les deux clubs en Premier League, cette saison (2-1 ; 2-1).

...Liverpool d'une revanche

À Liverpool, c'est tout le contraire. Les Reds sont des habitués des finales européennes, et ont déjà remporté à cinq reprises la Ligue des Champions. Mais les hommes de Jürgen Klopp restent sur un échec dans la compétition. La saison dernière, ils s'étaient inclinés en finale face au Real Madrid (3-1), à l'issue d'une rencontre marquée par deux bourdes de l'ancien gardien des Reds, Loris Karius. Un an plus tard, Liverpool est de retour en finale, mais arrive à Madrid avec la peur de tout perdre. En Premier League, le club de la Mersey a terminé à la deuxième place, un point derrière le champion Manchester City, mais surtout avec 97 longueurs, soit le meilleur total de l'histoire pour un deuxième ! Malgré une saison magnifique, Liverpool peut donc encore ne rien gagner...

Harry Kane et les Français, les atouts de Tottenham

Pour cette finale, Mauricio Pochettino, l'entraîneur de Tottenham, pourra compter sur l'ensemble de son effectif. Son attaquant vedette, Harry Kane, blessé lors du quart de finale aller, est enfin de retour, après près de deux mois d'absence. Il avait été parfaitement suppléé par Heung Min-Son, mais aussi Lucas Moura, l'ancien Parisien ayant inscrit un triplé décisif en demi-finale retour. Et en plus de leur star, les Spurs compteront forcément sur leurs deux "Frenchies". Le capitaine Hugo Lloris, décisif depuis le début de la compétition, tentera de réaliser un doublé rarissime, en enchaînant une Coupe du monde avec une Ligue des Champions. L'autre français, Moussa Sissoko, espérera briller comme lors des tours précédents, lui qui vient tout juste d'être désigné meilleur joueur de la saison par d'anciennes gloires du club.

Le trio Salah-Firmino-Mané, point fort de Liverpool

Si Tottenham est au complet, Jürgen Klopp peut presque en dire autant. Seul Naby Keita, touché à Barcelone en demi-finale, ne figure pas dans le groupe des Reds. Le trio magique de Liverpool, composé de Mohamed Salah, Roberto Firmino, et Sadio Mané, est bien présent. Toutes compétitions confondues : Salah a inscrit 28 buts, suivi de près par Mané (24) et Firmino (18). Le Sénégalais avait par ailleurs inscrit l'unique but anglais lors de la finale, la saison dernière. Contre Barcelone, lors du "come-back" du match retour (4-0), Divock Origi et Wijnaldum avaient chacun inscrit un doublé.

Le retour du royaume anglais

Si l'on ne connaît pas encore le nom du champion d'Europe, on sait déjà qu'il sera anglais. Comme pour la finale de la Ligue Europa, remportée mercredi par Chelsea devant Arsenal (4-1), c'est une finale 100% britannique qui viendra clôturer la compétition. C'est d'ailleurs la première fois de l'histoire que les quatre finalistes des deux coupes d'Europe viennent d'un même pays, et la deuxième fois seulement que deux clubs anglais sont en finale de Ligue des Champions. En 2008, Manchester United s'était imposé aux tirs au but devant Chelsea (6-5). Après une décennie de domination espagnole, les Anglais prennent le pouvoir.