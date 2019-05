EN DIRECT - Ligue des champions : suivez la demi-finale retour entre l’Ajax Amsterdam et Tottenham

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Qui pour accompagner Liverpool en finale ? Au lendemain de l’incroyable renversement de situation qui a vu les Reds éliminer le Barça (0-3, 4-0), l’Ajax Amsterdam et Tottenham se disputent mercredi soir aux Pays-Bas le deuxième ticket pour le grand rendez-vous du 1er juin prochain. Les Ajacides ont fait un premier pas, la semaine dernière, en s’imposant 1-0 à Londres. Mais, à la lumière de ce qui s’est passé mardi soir, rien ne semble acquis…

AJAX AMSTERDAM - TOTTENHAM Coup d’envoi à 20h45

Le point sur les compositions d'équipe : Son de retour pour les Spurs. Privé de leur buteur vedette Harry Kane, Tottenham va en revanche pouvoir compter ce soir sur le retour du Sud-Coréen Son Heung-Min, triple buteur lors de la double confrontation face à Manchester City en quarts de finale (1-0, 3-4). Mauricio Pochettino a fait des choix offensifs avec les titularisations de Fernando Llorente et de Lucas, l'ancien Parisien, aux côtés de Son. Du côté de l'Ajax, pas de grande surprise. À noter la titularisation sur le flanc droit de la défense du Marocain Noussair Mazraoui, préféré à Joël Veltman.

Ajax Amsterdam : Onana - Mazraoui, De Ligt (cap.), Blind, Tagliafico - Schöne, Van de Beek, De Jong - Ziyech, Tadic, Neres

Entraîneur : Erik ten Hag (HOL) Tottenham : Lloris (cap.) - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Sissoko, Wanyama - Eriksen, Son, Llorente, Lucas

Entraîneur : Mauricio Pochettino (ARG)

Le point sur le week-end dernier : déjà une Coupe pour les Ajacides ! En lice pour un triplé Championnat-Coupe nationale-Ligue des champions qu'il n'a plus réalisé depuis 1973, l'Ajax Amsterdam a apporté une première pierre à son édifice en soulevant samedi la Coupe des Pays-Bas aux dépens de Willem II (4-0). De son côté, Tottenham s'est incliné contre Bournemouth (1-0), abandonnant la troisième place du classement de Premier League à Chelsea.

Le point sur l’avant-match : une option pour l’Ajax. Le 30 avril dernier, au Tottenham Hotspur Stadium, l’Ajax Amsterdam, tombeur successivement du Real Madrid et de la Juventus Turin lors de cette C1, a pris une option pour la qualification pour la finale en s’imposant 1-0 grâce à un but inscrit par Donny van de Beek au quart d’heure de jeu. Mais dans cette Ligue des champions 2017-18 qui a déjà réservé quelques "remontadas" ou "come-back" d'anthologie, les Spurs doivent croire l'exploit possible. Si l'Ajax n'a plus disputé de finale de Ligue des champions depuis son succès en 1995 face à l'AC Milan, Tottenham, lui, n'a encore jamais disputé de finale…