Finales des Coupes d'Europe 100% anglaises : quatre clubs d'un même pays, une première

En football, les Anglais sont très loin de vouloir sortir de l'Europe. Mieux, ils la dominent. Pour la première fois de l'histoire, les quatre finalistes des deux Coupes d'Europe viennent d'un seul et unique pays : l'Angleterre. Liverpool et Tottenham s'affronteront le premier juin à Madrid en finale de la Ligue des champions, tandis que Chelsea et Arsenal se disputeront la Ligue Europa, à Bakou, trois jours plus tôt. Après des années de domination espagnole, l'Angleterre prend le relais. Et ce n'est pas vraiment une surprise.

Le Championnat le plus riche du monde

Ce n'est pas un hasard si les clubs anglais ont tout écrasé en Europe cette saison. Championnat le plus riche du monde, avec des droits TV s'élevant à près de deux milliards par saison, la Premier League domine largement ses concurrents du Vieux continent, mais ses clubs n'ont pas toujours brillé en Coupe d'Europe ces dernières saisons (un seul finaliste de Ligue des Champions sur les six dernières années, trois en Ligue Europa sur la même période). Cette saison, pourtant, les quatre finalistes des deux Coupes d'Europe sont anglais, un fait inédit dans l'histoire des compétitions européennes.

Cette domination est impressionnante, d'autant que le possible champion d'Angleterre, Manchester City, et le club le plus riche du Royaume, Manchester United, se sont arrêtés dès les quarts de finale de C1. Et l'hégémonie pourrait bien se poursuivre dans les années à venir : les droits TV de la Premier League sont en constante augmentation, ce qui offre aux clubs anglais la possibilité de se renforcer, et d'accroître leurs ambitions européennes.

Avant l'Angleterre, l'Espagne dominait

Auparavant, ce sont plutôt les Espagnols qui dominaient les compétitions européennes. Le Real Madrid et le FC Barcelone ont, à eux deux, remporté les cinq dernières éditions de la Ligue des Champions, tandis que le FC Séville et l'Atlético de Madrid ont glané cinq des sept dernières Ligue Europa. Mais jamais quatre clubs de l'autre côté des Pyrénées ne se sont hissés en finale au même moment. Les Espagnols ont cependant réussi à envoyer trois clubs en finale simultanément, en 2014 et 2016 (Real Madrid, Atlético de Madrid, FC Séville). Le record est donc battu.