Arrêts des compétitions, Euro féminin, Deschamps... Corinne Diacre se confie à Europe 1

INTERVIEW

Sélectionneuse de l'équipe de France féminine depuis 2017, Corinne Diacre a vu son contrat à la Fédération française de football (FFF) prolongé jusqu'en 2022, vendredi. Elle doit maintenant préparer les Bleues à l'Euro féminin de football, qui devait avoir lieu à l'été 2021 mais a été reporté à juillet 2022 à cause de la crise du coronavirus. Rare dans les médias, l'ancienne coach de Clermont a accordé un long entretien à Europe 1 Sport, samedi soir, dans lequel elle revient sur les décisions d'arrêt des compétitions pendant la crise, la reprise des entraînements et des matchs ainsi que ses échanges avec Didier Deschamps.

"Noël Le Graët a pris des décisions pour l'intérêt général du football"

En raison de la crise du coronavirus, les championnats de football professionnel ont été mis à l'arrêt. Des décisions prises par la Ligue et la Fédération de football professionnel qui ont été vivement critiquées par certains acteurs du milieu. Corinne Diacre, qui n'a pas été consultée, même si elle a échangé avec Noël Le Graët, le dirigeant de la Fédération française de football, livre un avis mitigé. "Les présidents, avant de s'exprimer, ont certainement consulté leurs joueurs et leurs joueuses", estime-t-elle. "Peut-être que certains joueurs et certaines joueuses se sont exprimés mais que leur parole n'a pas été suffisamment écoutée", admet-elle.

Cette dernière semaine, le nombre, la variété et la teneur de certaines prises de positions sur l'issue de la saison, la décision de reprendre ou non, d'organiser des play-offs ou de reprendre en janvier 2021, ont pu surprendre. Mais pour la sélectionneuse des Bleues, "quand on prend des décisions, elles sont toujours critiquables et critiquées". Corinne Diacre estime en tout cas que Noël Le Graët "a pris des décisions pour l'intérêt général du football".

"Voir comment les filles ont digéré ce confinement"

Quid de l'après ? L'équipe féminine allemande va reprendre dans les prochains jours. On pourrait donc craindre que l'équipe de France ne prenne du retard. Mais Corinne Diacre est confiante. "Aujourd'hui toutes les autres nations fortes européennes chez les femmes se sont arrêtées. Donc je pense qu'on repartira sur un pied d'égalité", assure-t-elle. La sélectionneuse devrait retrouver physiquement son équipe "en septembre pour un stage, et surtout deux matchs de qualification contre la Serbie [le 18 septembre] et la Macédoine [le 22 septembre]", qui étaient déjà prévus et qui sont restés au calendrier des éliminatoires d'Europe.

Corinne Diacre est donc confiante, même si les Bleues ont été éliminées en quart de finale contre les États-Unis pendant la Coupe du monde en France en 2019. "J'ai cette chance aujourd'hui, plus qu'en 2017 quand je suis arrivée, de connaître parfaitement les qualités, notamment individuelles, des joueuses", souligne-t-elle. Et c'est notamment ce point précis qu'elle va continuer de travaille avec son staff : "amener les qualités de ces joueuses et les mettre vraiment au service du collectif."

Quant à l''Euro féminin, prévu à l'été 2021, et qui a été décalé du 6 au 31 juillet 2022, Corinne Diacre a un premier objectif : "se qualifier" pour ce championnat, insiste-t-elle. Les Bleues ont encore six matchs à jouer. "Les listes ne se font pas un an à l'avance. Avec un an de préparation supplémentaire, les choses vont forcément évoluer", note-t-elle. "Ce qui est important pour moi et mon staff est de voir comment les filles ont digéré ce confinement, dans quel état physique et psychologique elles vont revenir à la pratique régulière du football. On en saura un petit plus au mois d'août ou au mois de septembre quand on les reverra."

"Les échanges avec Didier Deschamps sont toujours intéressants et constructifs"

Après la qualification pour l'Euro, l'objectif de la sélectionneuse est bien sûr de faire gagner son équipe. "Il ne faut pas se leurrer, les résultats sont très importants quand on occupe ce poste", lance-t-elle. Une raison pour laquelle Corinne Diacre échange "très régulièrement" avec Didier Deschamps, son homologue de l'équipe de France masculine. "Didier a déjà gagné, ça lui donne encore plus de crédibilité aujourd'hui", estime-t-elle.

"Didier regarde de plus en plus le foot féminin. Parfois, il me donne son avis sur certaines choses d'un point de vue tactique, sur certains joueuses. Et je lui donne mon point de vue de l'intérieur", explique-t-elle. "Les échanges sont toujours intéressants et constructifs", souligne-t-elle. À l'image de l'équipe de France masculine, l'équipe féminine expatrie de plus en plus ses joueuses à l'étranger, davantage "prêtes aujourd'hui à aller voir ce qui se fait à l'étranger".

"Pourquoi elles n'iraient pas voir ce qui se fait en Angleterre, en Allemagne, en Espagne voire même aux Pays-Bas qui ont un sacré palmarès depuis 2017 ? Pour moi ce n'est pas un problème à partir du moment où je peux garder un suivi", appuie Corinne Diacre. "La plupart des joueurs de l'équipe de Didier Deschamps jouent aujourd'hui dans des championnats étrangers et il s'en sort donc je ne vois pas pourquoi je n'y arriverais pas."