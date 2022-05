Après ses prouesses avec le Real Madrid en LDC, Karim Benzema en route pour le Ballon d'Or ?

Une fois de plus, Karim Benzema aura été décisif. Ce mercredi, le Real Madrid affrontait Manchester City en Ligue des champions. Un match à flux tendu : à égalité puis menée par les Anglais pendant une dizaine de minutes, l'équipe de Carlo Ancelotti finira par marquer trois buts. Le dernier est signé de Karim Benzema, à la 95ème minute en prolongation. De quoi déclencher une scène de liesse sur le terrain. Dans les gradins, les supporters du Real portent plus que jamais "KB9 " dans leur cœur - preuve avec le tifo à son effigie brandi avant le coup d'envoi du match.

Récemment couronné du titre de champion d'Espagne avec le Real Madrid, Karim Benzema est actuellement le meilleur buteur du championnat avec 26 buts en Liga et avec 15 buts en Ligue des champions à son actif. L'attaquant a marqué 10 buts en phase à élimination directe de Ligue des champions cette saison. A titre de comparaison, Cristiano Ronaldo est le seul à avoir fait aussi bien lors de la saison 2016-2017.

Un nouveau titre pour Karim Benzema ?

Aujourd'hui, il est le leader et meneur du Real Madrid - et même depuis le banc de touche, ses coéquipiers ressentent sa force. Bientôt, il pourrait devenir le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid et remporter un nouveau titre... avec le Ballon d'Or. Karim Benzema semble plus que jamais le favori. Pour rappel, c'est Lionel Messi qui l'a remporté lors des deux précédentes saisons.