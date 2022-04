Ligue des champions : un Karim Benzema insensible à toute pression avant City-Real

Un match de rêve va se jouer mardi soir en Ligue des champions. Manchester City affronte le Real Madrid en demi-finale aller. Deux des meilleures équipes au monde vont se faire face. La formation de Pep Guardiola, en tête du championnat d’Angleterre toujours à la recherche d’un premier sacre en Ligue des champions et la mythique équipe du Real Madrid, 13 Coupes aux grandes oreilles dans sa poche, emmenée par son buteur français, l'incontournable Karim Benzema.

39 buts en 40 matches

L'international français réalise la saison de sa vie. C’est Monsieur "1 but par match". L'ancien Lyonnais a fait trembler 39 fois les filets cette saison en 40 rencontres. En Europe, seul le Polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski, fait mieux. Mais surtout, en Ligue des champions, il est tout simplement inarrêtable.

Le bourreau du Paris Saint-Germain, auteur d’un triplé face aux Parisiens a récidivé en quarts de finale face à Chelsea en marquant trois fois. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid il y a trois ans, Karim Benzema a pris une nouvelle dimension.

Un niveau de jeu sensationnel malgré la pression autour du Real

Buteur, passeur et désormais capitaine du plus grand club du monde avec 318 buts inscrits depuis son arrivée dans la Maison Blanche, le Français a même dépassé une autre légende du club, Alfredo Di Stéfano. L’un de ses proches, l’ancien international Bernard Lacombe, qui a découvert Benzema à Lyon, est très impressionné, comme il l’a confié à Jacques Vendroux : "Ce qu'il fait actuellement, c'est merveilleux. Il ne calcule pas, le vrai numéro 9, au niveau des déplacements, au niveau du jeu, de la frappe de balle, ce sont des choses qui ne sont pas trop faciles et surtout, avec la pression que vous avez autour de ce grand club", commente-t-il.

Mais Karim Benzema est insensible à toute pression. À ce rythme-là, le Français de 34 ans qui sera encore une fois très surveillé mardi soir en Angleterre, pourrait remporter son premier Ballon d’Or. "Il le mérite", estime d’ailleurs son ancien mentor, Bernard Lacombe.